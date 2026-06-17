TV
E-Paper
Welt

Urlaubs-Warnung

Gift-Fisch im Mittelmeer: Rotes Kreuz warnt vor tödlicher Gefahr

© Getty Images
Schock-Warnung für Griechenland-Urlauber: Das Rote Kreuz schlägt Alarm wegen einer gefährlichen Fischart im Mittelmeer.
OE24 auf Google bevorzugen

Der hochgiftige Kugelfisch breitet sich immer weiter aus und könnte für Badegäste und Fischer zur echten Lebensgefahr werden.

Gift-Alarm im Urlaubsparadies – Rotes Kreuz schlägt Alarm

Wie Medien berichten, warnt das Rote Kreuz aktuell eindringlich vor dem sogenannten Hasenkopf-Kugelfisch, der sich zunehmend im Mittelmeer ausbreitet. Die Tierart stammt ursprünglich aus dem Roten Meer und gelangte über den Suezkanal in die Region.

Besonders brisant: Der Fisch enthält das extrem starke Nervengift Tetrodotoxin. Bereits kleinste Mengen können laut Experten tödlich sein. Auch das bloße Berühren kann gefährlich werden.

Auch interessant

Start von Kickls Kanzlerplan bei 70-Jahr-Feier

Wiener Klubs kennen ihre Europacup-Gegner

Jürgen Drews kämpfte jahrelang mit Ängsten

Tom Holland bestätigt heimliche Hochzeit mit Zendaya

Schwere Zeiten: Messi-Drama während WM-Gala

"Schon ein bis zwei Milligramm können tödlich sein"

Experten warnen vor der unterschätzten Gefahr: "Schon ein bis zwei Milligramm des Giftes können für Menschen tödlich sein", heißt es in Berichten über die invasive Art.

Der Kugelfisch gilt zudem als aggressiver Räuber und kann sogar Angelhaken beschädigen oder durchbeißen. In mehreren Mittelmeerregionen – darunter Griechenland, die Türkei und Kroatien – wurde er bereits gesichtet. Für Urlauber bedeutet das: Kein Kontakt, kein Verzehr und höchste Vorsicht beim Baden oder Angeln.

Immer größere Gefahr im Mittelmeer

Forscher beobachten seit Jahren eine starke Ausbreitung der Art, die sich durch wärmere Wassertemperaturen und veränderte Umweltbedingungen weiter ausbreitet. Besonders betroffen sind beliebte Urlaubsregionen in Griechenland.

Während der Fisch für Laien schwer zu erkennen ist, steigt die Zahl der Sichtungen kontinuierlich. Behörden und Experten sprechen bereits von einer ernsthaften Bedrohung für Tourismus und Fischerei.

Was für Urlauber wie ein harmloser Fisch aussieht, kann im Ernstfall lebensgefährlich werden. Experten raten deshalb zu besonderer Vorsicht im gesamten Mittelmeerraum – und warnen davor, unbekannte Meerestiere zu berühren oder zu konsumieren.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Jetzt kommen Abschiebezentren in der EU

Heftige Fliegenplage plagt eine ganze Ortschaft

Drohen Österreich jetzt 40 Tage Dauerregen?

Iran: Trauerzug für Khamenei soll auch durch den Irak führen

Gewinner lässt 60 Millionen Euro einfach liegen

Studentinnen sterben nach Monsterwelle

Hostien-Not auf Kuba wegen Wirtschaftskrise

Gift-Fisch im Mittelmeer: Rotes Kreuz warnt vor tödlicher Gefahr

Trump betont gutes Verhältnis zu Netanyahu

Ariane 6 hebt erfolgreich ins All ab