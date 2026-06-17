Gift-Fisch im Mittelmeer: Rotes Kreuz warnt vor tödlicher Gefahr

Schock-Warnung für Griechenland-Urlauber: Das Rote Kreuz schlägt Alarm wegen einer gefährlichen Fischart im Mittelmeer.

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Der hochgiftige Kugelfisch breitet sich immer weiter aus und könnte für Badegäste und Fischer zur echten Lebensgefahr werden.

Gift-Alarm im Urlaubsparadies – Rotes Kreuz schlägt Alarm

Wie Medien berichten, warnt das Rote Kreuz aktuell eindringlich vor dem sogenannten Hasenkopf-Kugelfisch, der sich zunehmend im Mittelmeer ausbreitet. Die Tierart stammt ursprünglich aus dem Roten Meer und gelangte über den Suezkanal in die Region.

Besonders brisant: Der Fisch enthält das extrem starke Nervengift Tetrodotoxin. Bereits kleinste Mengen können laut Experten tödlich sein. Auch das bloße Berühren kann gefährlich werden.

"Schon ein bis zwei Milligramm können tödlich sein"

Experten warnen vor der unterschätzten Gefahr: "Schon ein bis zwei Milligramm des Giftes können für Menschen tödlich sein", heißt es in Berichten über die invasive Art.

Der Kugelfisch gilt zudem als aggressiver Räuber und kann sogar Angelhaken beschädigen oder durchbeißen. In mehreren Mittelmeerregionen – darunter Griechenland, die Türkei und Kroatien – wurde er bereits gesichtet. Für Urlauber bedeutet das: Kein Kontakt, kein Verzehr und höchste Vorsicht beim Baden oder Angeln.

Immer größere Gefahr im Mittelmeer

Forscher beobachten seit Jahren eine starke Ausbreitung der Art, die sich durch wärmere Wassertemperaturen und veränderte Umweltbedingungen weiter ausbreitet. Besonders betroffen sind beliebte Urlaubsregionen in Griechenland.

Während der Fisch für Laien schwer zu erkennen ist, steigt die Zahl der Sichtungen kontinuierlich. Behörden und Experten sprechen bereits von einer ernsthaften Bedrohung für Tourismus und Fischerei.

Was für Urlauber wie ein harmloser Fisch aussieht, kann im Ernstfall lebensgefährlich werden. Experten raten deshalb zu besonderer Vorsicht im gesamten Mittelmeerraum – und warnen davor, unbekannte Meerestiere zu berühren oder zu konsumieren.