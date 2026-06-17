"The Ring"-Mädchen Daveigh Chase mit nur 35 Jahren gestorben

Traurige Nachrichten aus Hollywood: Schauspielerin Daveigh Chase ist im Alter von nur 35 Jahren gestorben.

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Weltweit bekannt wurde sie als Stimme von Lilo in "Lilo & Stitch" und als gruselige Samara in dem Horror-Hit "The Ring."

Todesursache bekannt

Wie US-Medien berichten, starb die ehemalige Kinderdarstellerin an den Folgen einer Hirnhautentzündung sowie einer schweren Blutinfektion. Die Erkrankung führte demnach zu einer Sepsis und schließlich zum Organversagen.

Millionen kannten ihre Stimme

Ihren großen Durchbruch feierte Chase 2002 als Synchronstimme von Lilo im Disney-Erfolg "Lilo & Stitch." Im selben Jahr wurde sie auch durch ihre Rolle als unheimliches Mädchen Samara Morgan in "The Ring" weltberühmt. Für ihre Darstellung erhielt sie sogar einen MTV Movie Award.

Rückzug aus dem Rampenlicht

© WireImage

Nach weiteren Erfolgen in Filmen und Serien wie "Donnie Darko" und "Big Love" wurde es in den vergangenen Jahren ruhiger um die Schauspielerin. Zuletzt stand sie 2016 vor der Kamera.

Mit Daveigh Chase verliert Hollywood einen einst gefeierten Kinderstar. Fans auf der ganzen Welt trauern um die Schauspielerin, die mit ihren Rollen eine ganze Generation geprägt hat.