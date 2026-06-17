Völlig irre: 1 Million schaut jetzt live auf ORF das Österreich-Match

Neuer Rekord im TV: Erstmals knackt der ORF um 6 Uhr früh (!) die Millionen-Schallmauer! Der Marktanteil lag bei über 90 Prozent. Das ganze Land ist im Team-Fieber.

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Das gab es noch nie: Das ganze Land ist heute früh wach, um sich das Österreich-Match anzuschauen. Dementsprechend rekordverdächtig sind auch die Einschaltquoten im TV: Auf ORF 1 waren pünktlich zum Anpfiff um 6 Uhr früh bereits 900.000 Österreicher mit dabei.

Mehr als 90 Prozent Marktanteil für ORF1

Das entspricht einem unglaublichen Marktanteil von mehr als 90 Prozent! Heißt: 9 von 10 Österreichern, die derzeit fernschauen, sind live beim Spiel Österreich - Jordanien auf ORF 1 dabei. Das gab es noch nie!

Um 6.08 Uhr waren schon mehr als 1 Million TV-Zuseher live dabei

Schon kurz nach 6 Uhr knackte die Zuschauer-Marke dann bereits die 1-Million-Grenze: Einige "Spätaufsteher" hatten den Anpfiff scheinbar verpasst und schalteten ein paar Minuten später ein. Um 6.10 Uhr lag die Quote bereits bei über 1 Million Zuschauern. Spannendes Detail: Es schauten fast gleich viele Frauen wie Männer live im TV zu.

Auch auf oe24.at ging das Interesse am Österreich-Match durch die Decke. In der Früh gab es bereits mehr als 1 Million Seitenaufrufe. Auch das ist ein neuer Rekord!