Eiskalt im ORF! Herzog lässt Pariasek auflaufen

Klassisch "eingefahren!" ORF-Moderator Rainer Pariasek wollte vor dem Duell der ÖFB-Elf gegen Jordanien seinen Experten Andi Herzog aufs Glatteis führen. Das ging aber schief.

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Witzige Szene im ORF! Bevor es gegen Jordanien mit dem WM-Abenteuer losgeht, zeigte sich Pariasek wieder einmal gut aufgelegt.

Video zum Thema Fanmarsch © oe24 zeidler

Video zum Thema ÖFB-Fans bereiten sich auf WM-Auftakt vor © oe24 Zeidler

"Andi, jetzt habe ich eine Quizfrage für dich. Wer war der einzige Österreicher, der bei einer WM und EM ein Tor erzielt hat?", fragte der 61-Jährige.

Herzog zeigte sich aber eiskalt: "Das ist aber nicht schwer, Rainer. Klare Antwort: Ivo Vastic!"

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Pariasek war sichtlich überrascht. Herzog legte nach: "Na, a bisserl kenn ich mich schon aus!"