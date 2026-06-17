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Witzige Szene

Eiskalt im ORF! Herzog lässt Pariasek auflaufen

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Klassisch "eingefahren!" ORF-Moderator Rainer Pariasek wollte vor dem Duell der ÖFB-Elf gegen Jordanien seinen Experten Andi Herzog aufs Glatteis führen. Das ging aber schief.
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Witzige Szene im ORF! Bevor es gegen Jordanien mit dem WM-Abenteuer losgeht, zeigte sich Pariasek wieder einmal gut aufgelegt.

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"Andi, jetzt habe ich eine Quizfrage für dich. Wer war der einzige Österreicher, der bei einer WM und EM ein Tor erzielt hat?", fragte der 61-Jährige.

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Herzog zeigte sich aber eiskalt: "Das ist aber nicht schwer, Rainer. Klare Antwort: Ivo Vastic!"

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Pariasek war sichtlich überrascht. Herzog legte nach: "Na, a bisserl kenn ich mich schon aus!"

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