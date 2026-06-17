Witzige Szene
Eiskalt im ORF! Herzog lässt Pariasek auflaufen
Witzige Szene im ORF! Bevor es gegen Jordanien mit dem WM-Abenteuer losgeht, zeigte sich Pariasek wieder einmal gut aufgelegt.
Fanmarsch
© oe24 zeidler
ÖFB-Fans bereiten sich auf WM-Auftakt vor
© oe24 Zeidler
"Andi, jetzt habe ich eine Quizfrage für dich. Wer war der einzige Österreicher, der bei einer WM und EM ein Tor erzielt hat?", fragte der 61-Jährige.
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Herzog zeigte sich aber eiskalt: "Das ist aber nicht schwer, Rainer. Klare Antwort: Ivo Vastic!"
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Pariasek war sichtlich überrascht. Herzog legte nach: "Na, a bisserl kenn ich mich schon aus!"
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