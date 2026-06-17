Emotionaler Jubel-Moment mit Baumgartner

Emotionaler ÖFB-Moment beim Torjubel! Romano Schmid lief nach seinem Traumtor direkt zum verletzten Christoph Baumgartner.

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Vor dem Testspiel gegen Tunesien gab's den Verletzungsschock für Baumgartner. Doch der Offensivspieler ließ es sich nicht nehmen, mit dem Team zur WM zu fahren.

Dort unterstützt "Baumi" seine Kollegen, wo er nur kann - und sitzt bei den Spielen auf der Bank.

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So kam es zum emotionalen Jubel-Moment: Romano Schmid lief nach seinem herrlichen 1:0 in der 21. Minute direkt zu Baumgartner.