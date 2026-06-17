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Schmid lief zu ihm

Emotionaler Jubel-Moment mit Baumgartner

© EPA
Emotionaler ÖFB-Moment beim Torjubel! Romano Schmid lief nach seinem Traumtor direkt zum verletzten Christoph Baumgartner.
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Vor dem Testspiel gegen Tunesien gab's den Verletzungsschock für Baumgartner. Doch der Offensivspieler ließ es sich nicht nehmen, mit dem Team zur WM zu fahren.

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So kam es zum emotionalen Jubel-Moment: Romano Schmid lief nach seinem herrlichen 1:0 in der 21. Minute direkt zu Baumgartner.

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