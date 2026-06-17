Schmid lief zu ihm
Emotionaler Jubel-Moment mit Baumgartner
Vor dem Testspiel gegen Tunesien gab's den Verletzungsschock für Baumgartner. Doch der Offensivspieler ließ es sich nicht nehmen, mit dem Team zur WM zu fahren.
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Dort unterstützt "Baumi" seine Kollegen, wo er nur kann - und sitzt bei den Spielen auf der Bank.
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So kam es zum emotionalen Jubel-Moment: Romano Schmid lief nach seinem herrlichen 1:0 in der 21. Minute direkt zu Baumgartner.
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