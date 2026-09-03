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Digitalisierung: Österreich räumt ersten Platz ab

Vier Männer im Anzug posieren auf einer Bühne mit einem Preis vor blauem Hintergrund.
© BKA Dunker
Österreich räumte beim eGovernment-Wettbewerb den ersten Platz in der Kategorie "Digitalisierungsschub durch KI und moderne Infrastruktur" ab.
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Österreich feiert einen Erfolg bei der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Bei der 25. Auflage des eGovernment-Wettbewerbs in Berlin sicherte sich Österreich mit der "Public AI"-Initiative den Sieg in der Kategorie "Digitalisierungsschub durch KI und moderne Infrastruktur".

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Das Projekt wurde gemeinsam vom Bundeskanzleramt und dem Bundesrechenzentrum (BRZ) eingereicht. Herzstück ist eine zentrale KI-Infrastruktur („Large Language Model as a Service“ / LLMaaS), über die Behörden Sprachmodelle nutzen können. Die Fachjury lobte vor allem den gesamtstaatlichen Ansatz, bei dem KI-Anwendungen skalierbar auf allen Verwaltungsebenen ausgerollt werden.

"GovGPT" und "ida" bereits im Einsatz

Erste konkrete Anwendungen laufen bereits im täglichen Betrieb. Die Anwendung "GovGPT" unterstützt Bedienstete beim Erstellen und Zusammenfassen von Texten. Für Bürger bietet "ida" KI-Unterstützung im Rahmen der ID Austria. Als nächster großer Schritt steht die Integration von Künstlicher Intelligenz direkt in den elektronischen Akt (ELAK) bevor.

Pröll: "Wollen nicht bei einzelnen Pilotprojekten stehen bleiben"

"Wir wollen nicht bei einzelnen Pilotprojekten stehen bleiben, sondern sichere und souveräne KI-Lösungen als gemeinsame Infrastruktur für die Verwaltung verfügbar machen", betont Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP).

Ein Mann im Anzug spricht auf einer Bühne mit zwei Mikrofonen vor pinkem Hintergrund.
© BKA Dunker

Auch BRZ-Geschäftsführer Roland Ledinger sieht im Award eine Bestätigung für den österreichischen Weg, technologische Innovation mit Verantwortung zu verbinden.

Ein Mann hält einen Vortrag auf einer Bühne vor großem Publikum, neben ihm eine große rote Präsentationsfolie.
© BKA Dunker

Mit dem Sieg setzt Österreich seine Serie jedenfalls fort: Bereits 2024 gewann die Digitale Kompetenzoffensive den ersten Platz, 2025 belegte die ID Austria App Rang zwei.

Ein Mann hält eine Rede am Rednerpult auf einem Kongress mit beleuchtetem Hintergrund.
© BKA Dunker

Der eGovernment-Wettbewerb findet bereits zum 25. Mail statt. Im Fokus stehen Digitalisierungsprojekte des öffentlichen Sektors im deutschsprachigen Raum.

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