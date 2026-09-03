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Im Bezirk Amstetten

Sperren, Umleitungen, weniger Spuren: A1-Sanierung geht in heiße Phase

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Autobahn A1 mit Wegweisern nach Salzburg, Linz und Amstetten-Ost, mehrere Autos auf der Fahrbahn.
© Linie29
Wer auf der A1 unterwegs ist, braucht ab 7. September mehr Zeit: Eine Großbaustelle reduziert den Verkehr zwischen Haag und St. Valentin monatelang auf zwei Spuren pro Richtung.
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Zwischen Haag und St. Valentin im niederösterreichischen Bezirk Amstetten startet am kommenden Montag die Hauptphase der laufenden A1-Generalsanierung. Bis Anfang Dezember fällt je Fahrtrichtung eine Spur weg, die Strecke wird damit jeweils zweistreifig geführt, kündigte die Asfinag am Donnerstag in einer Aussendung an.

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Ebenfalls ab Montag und bis zum 8. November wird die Anschlussstelle Haag in Richtung Salzburg gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden über die Anschlussstellen Oed und St. Valentin umgeleitet. Ab 8. November bis voraussichtlich 4. Dezember ist dann die Ausfahrtsrampe St. Valentin ebenfalls in Richtung Salzburg nicht passierbar, die Umleitung verläuft dann über die Anschlussstelle Haag.

Die Generalsanierung zwischen Haag und St. Valentin läuft seit 2025 und umfasst unter anderem die Erneuerung von rund elf Kilometern Fahrbahn und die Instandsetzung von 14 Brücken. Investiert werden seitens der Asfinag rund 42 Millionen Euro.

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