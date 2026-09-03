Rekord-Ansturm: Sommerschule als Erfolgsmodell

Bildungsminister Wiederkehr und NÖ-Landesrätin Teschl-Hofmeister statteten der Sommerschule am Bundesgymnasium Mödling einen Besuch ab.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Vor dem Start ins neue Schuljahr machten sich Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) und die niederösterreichische Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) am Bundesgymnasium Mödling ein Bild von der diesjährigen Sommerschule. Gemeinsam mit Direktorin Birgit Gruber-Pernitsch informierten sie über das Angebot, welches heuer im zweitbevölkerungsreichsten Bundesland deutlich stärker genutzt wird als noch im Vorjahr. 11.000 Schüler nehmen derzeit an der Sommerschule teil, das sind um 4.000 mehr als 2025. Zur Info: Österreichweit besuchen mehr als 58.000 Kinder und Jugendliche das Förderprogramm während der Ferien.

Bundesminister Christoph Wiederkehr sprach von einem neuen Rekord: "Für über 58.000 Schülerinnen und Schüler in Österreich hat die Schule mit der Sommerschule bereits begonnen. Das sind 17.000 mehr als im Vorjahr und zeigt, dass die Sommerschule gut etabliert ist und sehr gut angenommen wird." Eine wesentliche Neuerung sei die verpflichtende Teilnahme für Schüler aus Deutschförderklassen. "Deutsch ist die Grundlage für Bildung und Bildungsaufstieg. Die zwei zusätzlichen Wochen sind daher ein Startvorteil, um die Sprache zu festigen und gut vorbereitet in das neue Schuljahr zu gehen", sagte Wiederkehr. Gleichzeitig sei auch die Zahl der freiwilligen Anmeldungen gestiegen. Schwerpunkte der Sommerschule seien neben Deutsch insbesondere Mathematik und Englisch. Österreichweit hätten sich zudem mehr als 7.000 Lehrkräfte, Studierende und pensionierte Lehrkräfte für einen Einsatz gemeldet.

"Die Sommerschule ist nicht einfach eine Verkürzung der Ferien, sondern eine ganz individuelle Förderung für jeden einzelnen Schüler und jede einzelne Schülerin", betonte Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Von den 11.000 Teilnehmern in Niederösterreich seien rund 1.900 aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse zur Teilnahme verpflichtet. "Mein großer Dank gilt den 600 Lehrerinnen und Lehrern sowie den über 200 Studierenden, die die Sommerschule in Niederösterreich möglich machen. Für die Studierenden ist das gleichzeitig eine gute Gelegenheit, in den Lehrerberuf hineinzuschnuppern", so Teschl-Hofmeister. Mit Blick auf den Schulstart am kommenden Montag wünschte sie den rund 210.000 Schülern in Niederösterreich einen guten Start ins neue Schuljahr.