Zehn Wintersportgebiete mit nur einem Pass

Der NÖ Bergerlebnispass startet in der Wintersaison 2026/27 in die dritte Runde. Ein Pass öffnet die Tür zu zehn unterschiedlichen Wintersportgebieten in Niederösterreich.

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Wer im Winter auf die Piste will, sollte jetzt schon zuschlagen: Der NÖ-Bergerlebnispass geht heuer in die dritte Saison und lockt Familien mit einem besonders attraktiven Angebot. Der Pass gilt in zehn Wintersportgebieten in Niederösterreich und eröffnet Skifahrern zahlreiche Möglichkeiten für Tagesausflüge, Familienabenteuer und sportliche Stunden im Schnee. Mit dabei sind unter anderem Hochkar, Semmering, Annaberg, Lackenhof, Mönichkirchen und die Bürgeralpe Mariazell.

"Niederösterreich ist ein Land für Familien, aber auch bekannt für unvergessliche Bergerlebnisse. Mit dem NÖ Bergerlebnispass verbinden wir beides: Zehn unterschiedliche Wintersportgebiete können mit nur einem Pass entdeckt werden und dank des Familienbonus fahren Kinder im Super-Vorverkauf sogar gratis mit. Gemeinsame Tage im Schnee sind für Kinder etwas ganz Besonderes – und oft Erinnerungen, die ein Leben lang bleiben", betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (SPÖ).

Super-Vorverkauf bis 31. Oktober

Der Super-Vorverkauf läuft bis 31. Oktober 2026. In diesem Zeitraum kostet der Erwachsenen-Pass 429 Euro. Übrigens: Wer einen Erwachsenen-Pass kauft, nimmt Kinder bis 10,99 Jahre aus dem Familienverbund gratis mit. Bei zwei Erwachsenen-Pässen fahren sogar alle Kinder bis 15,99 Jahre kostenlos die gesamte Saison auf den Bergen Niederösterreichs.

Der Bergerlebnispass bietet aber nicht nur klassisches Skivergnügen. Auch Nachtskifahren am Hochkar und Semmering ist inkludiert. Aber Achtung: Die Anzahl der Pässe ist auf 15.000 Stück begrenzt. Und: Nach dem Super-Vorverkauf steigen die Preise deutlich: Ab 1. November kostet der Erwachsenen-Pass 500 Euro, ab 1. Dezember sogar 555 Euro. Wer den Winter günstig genießen möchte, sollte daher nicht bis zum ersten Schneefall warten.