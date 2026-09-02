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Twister-Lichteffekt

72-Meter-Rutsche lockt Badegäste nach Krems

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Zwei Männer stehen lächelnd mit Daumen hoch vor dem Außenpool und der gelben Rutsche eines Freizeitbads.
© Stadt Krems
Mit dem Vollbetrieb des "Mirador" hat Krems seit 1. September eines der modernsten Freizeitbäder des Landes und eine neue Attraktion, die künftig Besucher weit über die Stadtgrenzen hinaus anlocken soll.
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Monatelang wurde gebaut, getestet und vorbereitet, jetzt können Badegäste das gesamte Angebot des neuen Freizeit- und Wellnesszentrums "Mirador" in Krems nutzen. Das moderne Hallenbad präsentiert sich mit großzügigen Wasserflächen, hellen Bereichen und einem breiten Angebot für Sportler, Familien und Erholungssuchende. Besonders der Sauna-Bereich sorgt mit seinem Ausblick und dem Infinity-Pool für echtes Urlaubsfeeling mitten in Niederösterreich.

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Für viele Besucher dürfte aber vor allem die neue Hightech-Rutsche zum Highlight werden. Auf 72 Metern Länge geht es durch einen Lichteffekt-Tunnel, bevor die Fahrt in eine Feuer- und Wasserwelt führt. Eine automatische Zeitmessung sorgt zusätzlich für Wettkampf-Stimmung und lädt zu spannenden Duellen unter Freunden und Familien ein. Auch kulinarisch will das Mirador voll punkten: Neben klassischer Küche gibt es eine österreichisch-spanische Mischung, die laut Betreibern eine Neuheit für Krems sein soll - und das zu angemessenen Preisen.

Schon am ersten Betriebstag war der Andrang groß. Zahlreiche Besucher wollten das neue Bade-, Sport- und Wellnessangebot selbst ausprobieren. Insgesamt wurden rund 40 Millionen Euro in das Projekt investiert, davon stammen 35,3 Millionen Euro von der Stadt Krems und 4,7 Millionen Euro vom Land Niederösterreich.

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