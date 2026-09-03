Start in "5. Jahreszeit": Mikl-Leitner eröffnet Weinherbst

Mit dem feierlichen Auftakt des 31. Weinherbstes im Weinviertel hat offiziell die "fünfte Jahreszeit" begonnen.

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In den kommenden Wochen öffnen Winzer in allen Weinregionen Niederösterreichs ihre Türen und laden Besucher zu Veranstaltungen rund um die Themen Wein und Kulinarik ein. Vor diesem Hintergrund feierten 300 Gäste am Mittwochabend am Bio-Weingut Gruber in Röschitz den Startschuss für den diesjährigen Weinherbst.

"Wenn unsere Winzerinnen und Winzer bei der Weinlese sind, dann beginnt die fünfte Jahreszeit in Niederösterreich, unser Weinherbst", sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und betonte: "Der Weinherbst Niederösterreich ist nicht irgendeine Show, kein Disneyland – unser Weinherbst ist authentisch und echt – eine ganz besondere Mischung aus Genuss, Landschaft und Lebensfreude."

Rund 1.000 Feste geplant

Der Weinherbst zählt zu den größten touristischen Angeboten des Landes. Bei rund 1.000 Festen können Gäste aus nah und fern die Vielfalt der niederösterreichischen Weinwelt kennenlernen. Neu am Plan stehen heuer eigens zusammengestellte Weinreisen, die durch mehrere Regionen im Bundesland führen. Dabei rücken auch Rad- und Wanderangebote in den Blickpunkt des Interesses, um Niederösterreich auf unterschiedlichen Ebenen erlebbar zu machen.

Hannes Steinacker (GF Tourismusdestination Weinviertel), Maria Wegscheider (Bio-Weingut Gruber-Röschitz), Leopold Müller (Vizepräsident NÖ Weinbauverband), Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), Weinkönigin Marie Huber und Michael Duscher (GF NÖ Werbung). © NLK KHITTL

Mit Blick auf die Zukunft betonte Mikl-Leitner die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Gemeinden, Politik und Weinwirtschaft. "Unsere Pläne sind weiterhin ein enges Miteinander zwischen Politik, Gemeinden und den Winzerinnen und Winzern, um unsere 1.300 Kellergassen gut zu erhalten", so die Landeshauptfrau. Auch die Verbindung von Wein und Kultur soll weiter ausgebaut werden. Große Erwartungen setzt das Land zudem in die Landesausstellung 2030, bei der die Stärken des Weinviertels einem breiten Publikum präsentiert werden sollen. Die Landeshauptfrau dankte abschließend allen Winzerinnen und Winzern, "die ihr Handwerk auch in herausfordernden Zeiten von Dürre und Trockenheit verstehen und qualitätsvolle Weine machen."