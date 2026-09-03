Arzt-Comeback mit 85! Pensionist rettet jetzt seine alte Praxis

Ein Arzt aus dem Bezirk Lilienfeld kehrt nun zurück in den Berufsalltag, um seinen eigenen Nachfolger zu beerben, weil dieser jetzt in Pension geht.

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Kaum zu glauben, aber wahr: Der 85-jährige Allgemeinmediziner Michael Krötlinger übernimmt erneut jene Praxis (in Traisen, Bezirk Lilienfeld), die er einst jahrzehntelang geführt hatte. Nach seiner Pensionierung im Jahr 2006 wurde die Ordination von einem anderen Arzt weitergeführt. Nachdem dieser heuer selbst in den Ruhestand ging, fand sich niemand, der die Stelle nachbesetzen wollt. Nun folgt Krötlinger quasi als Retter in der Not seinem eigenen Nachfolger.

Für Krötlinger war die Rückkehr keine schwere Entscheidung. "Ich bin doppelter Witwer und das fällt einem irgendwann auf den Kopf. Und dann freut man sich, wenn man wieder mit Menschen zu tun hat", erzählte der Mediziner dem ORF, nachdem er in den vergangenen Jahren bereits immer wieder als Vertretungsarzt im Einsatz war und seinem Beruf somit eng verbunden blieb. Der Fall zeigt einmal mehr, wie angespannt die Lage bei der medizinischen Versorgung in manchen Regionen Österreichs geworden ist.

Michael Krötlinger, 85-jähriger Kassenarzt in Traisen (Bezirk Lilienfeld). © ORF

Aktuell sind in Niederösterreich 23 Stellen für Allgemeinmediziner sowie 39 Facharztstellen ausgeschrieben. Gleichzeitig endet für Kassenärzte ein Vertrag grundsätzlich mit dem Quartal des 70. Geburtstags. Die Ärztekammer fordert deshalb ein Umdenken. Krötlinger selbst will weitermachen, solange er sich fit genug fühlt – und hofft dennoch möglichst bald auf einen Nachfolger für seine Praxis. Bis dahin bleibt der 85-Jährige die wichtigste medizinische Anlaufstelle in Traisen.