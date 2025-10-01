Doppel-Gold! Reusser und Evenepoel holen nach WM auch EM-Titel

Marlen Reusser und Remco Evenepoel setzen ihre Siegesserie fort. Die WM-Sieger holten auch bei der EM Gold im Zeitfahren. Für Österreich wurde Christina Schweinberger Achte, Tabea Huys Achte in der U23.

Die aktuellen Weltmeister Marlen Reusser und Remco Evenepoel haben bei der EM in Frankreich erneut abgeräumt. Die Schweizerin und der Belgier sicherten sich jeweils Gold im Einzelzeitfahren und krönten damit ihre starke Form.

Reusser dominiert bei den Frauen

Reusser gewann das Rennen der Frauen über 24 Kilometer bei starkem Wind klar vor Mie Björndalen Ottestad aus Norwegen und Mischa Bredewold aus den Niederlanden. Die Österreicherin Christina Schweinberger verpasste als Achte das Podest um 40 Sekunden, Anna Kiesenhofer wurde 20.

Evenepoel überlegen bei den Männern

Evenepoel setzte sich bei den Männern auf der flachen Strecke mit ansteigendem Finalkilometer überlegen durch. Der Doppel-Olympiasieger gewann mit 43 Sekunden Vorsprung auf Italiens Filippo Ganna. Dänemarks Niklas Larsen holte Bronze.

Österreichische Bilanz bei der EM

Für den österreichischen Radsportverband gelang Tabea Huys in der U23 mit Platz acht das beste Ergebnis. Bei den Elite-Männern waren wie schon bei der WM keine Österreicher am Start. Die Straßenrennen der EM folgen am Wochenende.