Martina Reuter: Nach Contest zum Doping-Test

Am Samstag nahm die Moderatorin bei der Bodybuilding-Meisterschaft in Linz teil.

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Sie ist frisch getrennt, 13 Kilo schlanker und muskulöser denn je. Am Samstag trat Moderatorin Martina Reuter (46) in Linz bei den Bodybuilding-Wettkampf an - es ging um die Meisterschaft ANBF.

Gleich nachdem sie die Bühne verließ, wartete aber eine Premiere auf sie - wie Martina Reuter der "Bild" verriet: Sie musste sofort zum Doping-Test!

"Das hatte ich tatsächlich noch nie. Ich kam von der Bühne und wurde direkt zum Dopingtest gebeten", erzählt Reuter. Doch sie weiß: Bei solchen Wettkämpfen sind Kontrollen normal. Meistens werden Urin-Proben verlangt, um auf leistungssteigernde Substanzen zu testen.

"Finde das richtig und wichtig"

Martina Reuter © Instagram

Reuter blieb cool und findet klare Worte nach dem Doping-Test: "Ich finde das richtig und wichtig. Natürlich lasse ich mich jederzeit testen, denn ich habe mich auf natürlichem Weg zur Bodybuilderin trainiert."

Es war ihr erster Wettkampf ohne ihren Coach Vladi, in den sie sich auch privat verliebte. "Er war mein Traummann", verriet sie traurig im oe24-Talk nach der Trennung mitten in den Vorberreitungen für den Auftritt in Linz.

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Am Samstag konnte Reuter aber wieder strahlen: "Ich bin super zufrieden", sagt sie in der "Bild". "Ich bin stolz auf meinen Körper."

Reuter hat schon einen Neuen

Und das Training geht gleich nach dem Wettkampf weiter - mit einem neuen Trainer: Olaf Mann holte Reuter vor zwei Wochen in sein Team. Mit ihm hat sie - zumindest rein sportlich - große Pläne.

Am 24. Oktober, also in gut zwei Wochen, will sie bei ihren ersten Bodybuilding-Contest in Boston in den USA an den Start gehen. Also geht das Training gleich weiter.