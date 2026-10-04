3 Jahre Haft! Nächste Anzeige gegen JP Kraemer

Wie die deutsche BILD berichtet, hat der Anwalt von Julia Meck Strafanzeige gegen JP Kraemer erstattet. Es geht um den Verdacht einer falschen eidesstattlichen Versicherung.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Dortmund – Für JP Kraemer wird die juristische Lage offenbar immer unangenehmer. Nach Informationen von der deutschen BILD hat der Anwalt von Julia Meck, Ali Mojab, bei der Staatsanwaltschaft Dortmund Anzeige gegen den 46-Jährigen erstattet.

Streit um Würge-Vorwurf

Im Mittelpunkt steht eine eidesstattliche Versicherung, die Kraemer im Zusammenhang mit einem Verfahren gegen BILD abgegeben hatte. Darin soll er bestritten haben, seine Noch-Ehefrau Julia Meck gewürgt zu haben – auch im Zusammenhang mit einem Streit am 23. November 2024 auf dem Gelände seiner Tuning-Firma "JP Performance".

Doch genau diese Darstellung wird nun angezweifelt.

Das Landgericht Hamburg hatte sich bereits mit den Aufnahmen auseinandergesetzt. In einem Beschluss kam das Gericht zu dem Schluss, dass Kraemer selbst eingeräumt habe, seine Frau mit beiden Händen am Übergang zwischen Schlüsselbein und äußerer Halsmuskulatur angefasst zu haben. Dies könne als Würgen bezeichnet werden. Auch die Bezeichnung "Würger" sei deshalb zulässig.

Anwalt spricht von falscher Versicherung

Julia Mecks Anwalt Ali Mojab sieht darin einen klaren Widerspruch zur eidesstattlichen Versicherung seines Mandanten. Gegenüber BILD erklärte er, seine Mandantin habe Strafanzeige erstattet, weil aus seiner Sicht offensichtlich eine falsche eidesstattliche Versicherung abgegeben worden sei.

Julia Meck und JP Kraemer. © jeanpierrekraemer/instagram

Eine solche Versicherung an Eides statt ist strafbar. Nach § 156 Strafgesetzbuch kann eine falsche Versicherung mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden.

Damit könnte für Kraemer ein weiterer juristischer Konflikt entstehen.

Julia Meck erhebt schwere Vorwürfe

Zusätzlich belastet Meck ihren Noch-Ehemann nach Angaben ihres Anwalts in einer richterlichen Vernehmung schwer. Sie soll ausgesagt haben, dass Kraemer sie so lange gewürgt habe, bis ihr schwarz vor Augen geworden sei.

Diese Darstellung ist Teil der Vorwürfe gegen den Tuning-Star und muss im weiteren Verfahren geprüft werden.

Bereits mehrere Verfahren

Zusätzlich belastet Meck ihren Noch-Ehemann nach Angaben ihres Anwalts in einer richterlichen Vernehmung schwer. Sie soll ausgesagt haben, dass Kraemer sie so lange gewürgt habe, bis ihr schwarz vor Augen geworden sei.

Diese Darstellung ist Teil der Vorwürfe gegen den Tuning-Star und muss im weiteren Verfahren geprüft werden.

Bereits mehrere Verfahren