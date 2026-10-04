Brigitte Nielsen: Traum-Body mit 63 Jahren

Auf Instagram überrascht die Amazone mit ihrem gestählten Körper in Unterwäsche

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Sie teilt ein Spiegelselfie und verhüllt ihren Traum-Body nur mit einem cremefarbenen Bikini. Sei es einem guten Licht oder auch Filter geschuldet - Nielsen, die einst Silvester Stallone verführte, hat noch immer eine Mega-Figur!

"Du bist und bleibst eine Göttin!"

Brigitte Nielsen © Instagram

Mit einem Augenzwinkern schreibt die Platin-Blonde darunter: "Süß wie der September, von Natur aus würzig. Der Herbst kann beginnen." Offensichtlich fühlt sich Nielsen in der Blüte ihres Lebens.

Die Fans der Femme Fatale, die zuletzt mit Auftritten in Reality-TV-Shows wie dem Dschungelcamp für Furore sorgte, reagieren jedenfalls euphorisch: "Du bist und bleibt eine Göttin", schreibt ein Follower. "Du siehst fantastisch aus", so ein anderes Kommentar.