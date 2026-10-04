oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Zeitlos schön

Brigitte Nielsen: Traum-Body mit 63 Jahren

Brigitte Nielsen
© Getty Images
Auf Instagram überrascht die Amazone mit ihrem gestählten Körper in Unterwäsche
OE24 auf Google bevorzugen

Sie teilt ein Spiegelselfie und verhüllt ihren Traum-Body nur mit einem cremefarbenen Bikini. Sei es einem guten Licht oder auch Filter geschuldet - Nielsen, die einst Silvester Stallone verführte, hat noch immer eine Mega-Figur!

Auch interessant

Debüt: Heidi Klums Tochter Lou bezaubert Fashion Week

Verlobungsring von Hayden Panettiere spurlos verschwunden

Erst entfolgt, dann getrennt: Liebes-Aus bei Elon Musk

"Du bist und bleibst eine Göttin!"

Brigitte Nielsen
Brigitte Nielsen © Instagram

Mit einem Augenzwinkern schreibt die Platin-Blonde darunter: "Süß wie der September, von Natur aus würzig. Der Herbst kann beginnen." Offensichtlich fühlt sich Nielsen in der Blüte ihres Lebens.

Die Fans der Femme Fatale, die zuletzt mit Auftritten in Reality-TV-Shows wie dem Dschungelcamp für Furore sorgte, reagieren jedenfalls euphorisch: "Du bist und bleibt eine Göttin", schreibt ein Follower. "Du siehst fantastisch aus", so ein anderes Kommentar.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Billy Joel: Nach Hirn-OP hat er diese Nebenwirkungen

Debüt: Heidi Klums Tochter Lou bezaubert Fashion Week

Nächstes Kind legt Brad Pitts Namen ab

Jim Carrey: Geheim-Hochzeit in L.A.

Ex wirft Halle Berry vor: "Sohn gewürgt!"

Verlobungsring von Hayden Panettiere spurlos verschwunden

Brigitte Nielsen: Traum-Body mit 63 Jahren

Erst entfolgt, dann getrennt: Liebes-Aus bei Elon Musk

Swifties aufgepasst! Taylors Villa kann man kaufen

Konzerte von US-Rapper Kanye West in Russland abgesagt