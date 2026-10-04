MADONNA Beauty Days 2026 mit Star-Auflauf

Die MADONNA Beauty Days kehren am 9. und 10. Oktober 2026 mit einem hochkarätigen Programm zurück und verwandeln die Event-Bühne in den ultimativen Hotspot für Styling, Ästhetik und Gesundheit. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf Live-Tutorials, inspirierende Promi-Talks und innovative Trends aus Wissenschaft und Kosmetik freuen.

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Das Line-up auf der Hauptbühne versammelt heuer wieder Publikumslieblinge und Branchengrößen. Unter der Moderation von Daniela Schimke, Sabrina Fröhlich und Jenny Magin gewähren prominente Persönlichkeiten private Einblicke in ihren Karriereweg und verraten ihre persönlichen Beauty-Geheimnisse. Neben internationalen Marken, die vor Ort individuelle Beratungen zu Make-up und modernen Treatments anbieten, bildet das Bühnenprogramm das Herzstück der Veranstaltung.

Besondere Höhepunkte versprechen die Auftritte von TV-Ikone Sylvie Meis, die über ihren Weg als Geschäftsfrau und das Leben im Scheinwerferlicht spricht, sowie von Star-Choreograf Jorge González. Der beliebte TV-Juror teilt seine Formel für echtes Selbstbewusstsein und Ausstrahlung. Zudem rockt Make-up-Artist Boris Entrup bereits zum achten Mal das Event, um live die besten Schminktricks für den Alltag vorzuführen.

Der Eröffnungstag: Alle Highlights am Freitag im Detail

Das offizielle Programm startet am Freitag, dem 9. Oktober, um 10:45 Uhr mit Tamara Dosch, Brandmanagerin von comma, und ihrem Herbst-Winter-Style-Spotlight. Gleich im Anschluss um 11:00 Uhr betritt Hair & Makeup Artist Florian Ferino gemeinsam mit Moderatorin Sabrina Fröhlich die Bühne, um in einem Live-Tutorial die Schritte zu einem glamourösen Abend-Make-up vorzuzeigen. Um 12:00 Uhr folgt der mit Spannung erwartete Talk mit Sylvie Meis und Daniela Schimke unter dem Titel "Selfmade, selbstbewusst – Das Business hinter dem Rampenlicht".

Ab 13:00 Uhr widmet sich Vera Doppler, die Chefin von A.N.D. Beauty, im Gespräch mit Jenny Magin dem Thema "Rebranding 2.0" und erklärt, wie man eine Marke erfolgreich neu erfindet. Um 13:30 Uhr zeigt Carola Schoch von iSANO, warum Ausgeglichenheit und Balance oft leistungsfähiger machen als strenge Disziplin. Um 14:00 Uhr übernimmt wieder Sabrina Fröhlich die Bühne für Boris Entrup, der wichtige Basic-Tricks für ein perfektes Tages-Make-up enthüllt.

Evelyn Burdecki © Getty Images

Um 15:00 Uhr spricht Doris Kiefhaber, Geschäftsführerin der Österreichischen Krebshilfe, mit Daniela Schimke über das lebenswichtige ABC der Vorsorgeuntersuchungen für Frauen. Um 15:30 Uhr erklären Kristina Worseg und Artur Worseg, warum wahre Longevity und zukunftsorientierte Schönheit im Mundraum beginnen. Anschließend teilen um 16:00 Uhr Katharina Abernethy und Nadine Stierhof von PARSA Beauty ungeschminkte Einblicke in Karrierewege und Female Leadership. Um 16:30 Uhr erläutert Luise Grebbin von Love Rose Cosmetics die innovative Massagerose als Neuinterpretation des traditionellen Gua-Sha-Steins, ehe um 17:00 Uhr Nicole Schöll mit Sabrina Fröhlich darlegt, warum ganzheitliche Gesundheit und Abwehrkräfte direkt im Darm entstehen.

Sylvie Meis © Getty Images

Der zweite Eventtag: Star-Gäste und Longevity am Samstag

Am Samstag, dem 10. Oktober, startet der Tag um 10:45 Uhr erneut mit modischen Impulsen von Tamara Dosch. Um 11:00 Uhr zeigt Boris Entrup gemeinsam mit Sabrina Fröhlich eine weitere Facette seiner Schminkkunst mit den besten Kniffen für ein strahlendes Tages-Make-up. Pünktlich um 12:00 Uhr folgt der nächste Star-Auftritt: Jorge González spricht mit Daniela Schimke über sein persönliches Schönheitsgeheimnis sowie den Weg zu echtem Selbstwertgefühl und Lebensfreude.

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Um 13:00 Uhr berichtet Dermatologin und Gründerin Miriam Rehbein im Talk mit Jenny Magin offen über ihren Alltag zwischen Kinderzimmer und Kosmetikimperium mit vier Kindern. Um 14:00 Uhr betritt Publikumsliebling Evelyn Burdecki die Bühne, um mit Daniela Schimke über ihre packende Reise von der Reality-Kandidatin zur etablierten Unternehmerin zu plaudern.

Die wissenschaftliche Seite beleuchtet um 15:00 Uhr Neurowissenschafterin Sophie Imhof im Gespräch über medizinische Aufklärungsarbeit auf Social Media. Um 15:30 Uhr diskutieren Diana zur Löwen und Rebecca Linneweber von Artem Oral Care die schonungslose Realität von Unternehmensgründungen abseits von Hochglanzfassaden. Den wissenschaftlichen Schlusspunkt setzen um 16:30 Uhr Olga Tayel und Yuliya Tayel von Omnia Beauty mit brandaktuellen medizinischen Methoden zur Verlangsamung der Hautalterung.