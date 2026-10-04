Amira Aly: Wirbel um Babybauch - DAS sagt sie  Hatern

Vor der Geburt ihres dritten Kindes bereitet sich Influencerin Amira Aly auf die Entbindung vor. Kurz davor richtet die 34-Jährige jedoch noch eine deutliche Botschaft an ihre Kritiker.

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Die Geburt des dritten Kindes von Influencerin Amira Aly steht kurz bevor. Die 34-Jährige hat angekündigt, ab jetzt etwas kürzer zu treten und sich auf die Geburt ihrer Tochter vorzubereiten. Kurz vor dieser Pause richtete die hochschwangere Amira jedoch eine direkte Nachricht an Verfasser kritischer Kommentare auf Instagram.

Sie schrieb, dass es verrückt sei, wie sehr man Leute damit ärgern könne, wenn man seinen Bauch anfasst.

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Ironische Botschaft mit Video

Amira Aly veröffentlichte dazu ein kleines Video, in dem sie stolz ihren XL-Babybauch in einem blau-gestreiften Hemd mit Gürtel präsentiert. Von allen Seiten und in verschiedenen Posen setzte sie die Schwangerschaftskugel in Szene und fasste sich dabei demonstrativ an den Bauch. Dazu richtete sie die ironischen Worte an ihre Kritiker, dass sie hoffe, diese könnten heute Nacht trotzdem schlafen.

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Reaktion auf kritische Kommentare

Auslöser für das Video waren Kommentare von Usern, die sie in ihrem Beitrag ebenfalls zeigte. Ein Nutzer hinterfragte, warum sie immer ihren Bauch anfassen müsse. Ein anderer Stichel-Kommentar behauptete, dass man nachhelfen müsse, wenn man auf Fotos nicht merke, dass man schwanger sei. Diese Aussagen wollte Amira Aly nicht unkommentiert lassen und ging mit dem Clip gezielt in die Offensive.