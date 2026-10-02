"Beauty & the Nerd"
50.000 Euro: Tara ist wieder Trash-TV-Queen
Im Finale von "Beauty & The Nerd" wurde am Donnerstag um 50.000 Euro gekämpft – und noch einmal heftig gestritten. Eine pikante Schätzfrage brachte Vanessa Grassl und Patrick ins Endspiel. Drei Strafpunkte warfen ein Team aus dem Rennen – am Ende jubelten Tara Tabitha und Survival-Nerd Sebastian. Im Exit-Quiz setzt sich das Dreier-Team aus Mareike Beluga, Cartoon-Nerdin Thesi und Angelo Carlucci gegen Jessica Zemer und Comic-Nerd Ben durch, obwohl Angelo selbst nicht mitspielen darf.
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Zoff und fließende Tränen
Hinterher fließen bei ihm Tränen, und auch der Streit um seinen Spruch über Vanessas Lippen hängt noch nach. Angelo findet, Patrick hätte wissen müssen, dass er es nicht böse meinte. "Du weißt doch, dass ich nicht schlecht über Menschen rede", klagt er. Später mischt sich auch Gino Bormann ein. Er fühlt sich von Angelo auf einen kleinen Penis reduziert und stellt klar: "Übrigens – das ist nicht wahr!" Dann schickt er noch hinterher: "Du kannst schon mal deinen Koffer packen, Mäuschen." Kurz vor dem Finale müssen die Teams ein Regal aufbauen. Dabei kracht es erneut: Angelo wirft Tara vor, unerlaubt Dinge aus der Küche benutzt zu haben. "Das ist eine Frechheit! Manche können einfach nicht verlieren", schimpft sie.
Schätzfrage bringt Entscheidung
Danach entscheidet eine Schätzfrage über das erste Finalticket: "Welche Geschwindigkeit erreicht Sperma bei der Ejakulation?" Vanessa gesteht: "Keine Ahnung!" Thesi meint trocken: "Dafür kenne ich mich zu wenig mit Schwänzen aus." Tara und Sebastian tippen auf 80 km/h, Vanessa und Patrick auf 18. Richtig sind 17 km/h – damit stehen Vanessa und Patrick im Finale. Als Bonus dürfen sie einem Team drei Punkte abziehen und entscheiden sich für Angelo, Mareike und Thesi. Das Trio muss gehen, Thesi weint: "Die Art und Weise tat so weh gerade." Tara und Sebastian bekommen noch eine Chance, gewinnen das nächste Spiel und ziehen ebenfalls ins Finale ein. Nach Rätseln, Parcours, Pultspiel und Style-Check entscheidet der Buzzer – und Tara und Sebastian sind zuerst da. Sie gewinnen die siebte Staffel "Beauty & The Nerd" und 50.000 Euro.
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