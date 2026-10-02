Kunstmesse im Palais Esterházy lockt Society an

Der traditionsreiche Wiener Renn-Verein im Palais Esterházy öffnete erstmals seine Räume für eine exquisite Kunstmesse. Veranstalter Wolfgang Pelz verknüpfte dabei bildende Kunst mit der Hohen Schule der Reitkunst.

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Der Renn-Verein im noblen Palais Esterházy in der Wiener Innenstadt öffnete seine eleganten Räumlichkeiten erstmals für eine Kunstmesse. Gelungen ist dieses Kunststück Veranstalter Wolfgang Pelz, der immer auf der Suche nach attraktiven, speziellen Locations für seine exquisiten Kunstmessen ist. Das Interesse war dementsprechend groß, denn der Renn-Verein ist einer der ältesten Herrenclubs, zu denen Damen üblicherweise keinen Zutritt haben. Die Räume waren elegant für die Kunstmesse adaptiert und brachten die dort ausgestellten Meisterwerke so richtig zur Geltung. Die renommiertesten Galerien des Landes hatten sich einen Platz gesichert, um ihre Kunstwerke entsprechend präsentieren zu können.

Thomas Weinhappl, Zoryana Kushpler © Roland Rudolph

Prominente Gäste

Elisabeth Gürtler und Alexandra Kaszay © Roland Rudolph

Diese Eröffnung nicht entgehen ließen sich Ex-Minister Alexander Schallenberg, CEO Span. Hofreitschule Alexandra Kaszay, Hoteliere Elisabeth Gürtler, Juwelier Wolfgang Köchert, die Opernsänger Zoryana Kushpler, Herbert Lippert und Thomas Weinhappel, uvm. Zudem gaben dem Event die Botschafter Christophe de Bassompierre (Königreich Belgien), Christine Goy (Großherzogtum Luxembourg), Ian Biggs (Australien), Rolf Einar Fife (Königreich Norwegen) und Richard Rella (Unternehmer & Sammler) die Ehre ihrer Anwesenheit.