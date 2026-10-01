Mucha ausgebrannt im Luxus-Urlaub

Nach einem monatelangen, kräfteraubenden Rechts- und Eigentümerstreit an der noblen Côte d’Azur gönnt sich das Verlegerpaar Ekaterina und Christian W. Mucha eine dringend benötigte Auszeit. Auf der italienischen Mittelmeerinsel Sardinien erholen sich die beiden bei 30 Grad.

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Hinter dem bekannten Verlegerpaar liegen Wochen voller Anspannung, zäher Verhandlungen und juristischer Auseinandersetzungen. Im Palais Marie Reine, das sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum weltberühmten Luxushotel Negresco an der Promenade des Anglais in Nizza befindet, tobte ein erbitterter Machtkampf unter den Miteigentümern. Das Haus, das aufgrund seiner vielschichtigen internationalen Eigentümerstruktur von Insidern auch als echtes Sprachengewirr wahrgenommen wurde, forderte den Muchas alles ab.

Nach intensiven Diskussionen gelang es Christian W. Mucha schließlich, die Mehrheit der Stimmen auf sich zu vereinen und die Präsidentschaft der renommierten Liegenschaft zu übernehmen. Der Verleger fand nach dem erfolgreichen Abschluss deutliche Worte für den kräftezehrenden Verhandlungsmarathon: "Das war eines der schwersten Matches unseres Lebens: in Frankreich eine renitente Hausverwaltung in die Schranken zu weisen und im 'Haus Babylon' die internationalen Eigentümer zusammenzubringen und zu einen."

Völlig ausgebrannt: Flucht ins Fünf-Sterne-Paradies

Der hart erkämpfte Triumph hinterließ deutliche Spuren bei den beiden Österreichern. Körperlich und mental am Limit, traten Ekaterina und Christian Mucha die Reise nach Italien an, um den leeren Energiespeicher wieder aufzufüllen. Als Zufluchtsort wählten sie das exklusive Fünf-Sterne Falkensteiner Resort Capo Boi im Süden von Sardinien, das für seine Abgeschiedenheit und erstklassige Erholungsangebote bekannt ist.

Christian und Ekaterina Mucha genießen Sardinien. © privat

Bei traumhaften Bedingungen mit bis zu 30 Grad und strahlendem Sonnenschein lässt das Paar den nervenaufreibenden Alltag der vergangenen Monate hinter sich. Eine geschützte Bucht mit feinsandigem, weißem Strand bietet die perfekte Kulisse, um den Kopf frei zu bekommen. Für kulinarische Höhepunkte sorgen exquisite Degustationsmenüs im hoteleigenen Restaurant Kento, das mit einem renommierten Michelin-Stern ausgezeichnet ist. Insgesamt drei verschiedene Restaurants, weitläufige Pool-Landschaften sowie ein erstklassiger Spa-Bereich garantieren maximale Erholung.

Zurück zur inneren Mitte nach harten Verhandlungstagen

Nach den vielen schlaflosen Nächten und dem zermürbenden Kleinkrieg mit der französischen Verwaltung kehrt auf der italienischen Insel langsam wieder Ruhe ein. Die Tage am türkisblauen Meer nutzen Ekaterina und Christian W. Mucha, um die eigene Mitte wiederzufinden und das Erlebte gemeinsam zu verarbeiten.

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Das Paar genießt die Ruhe fernab von Anwälten, Eigentümerprotokollen und zähen Sitzungen in vollen Zügen. Die Kombination aus erstklassigem Service, Spitzengastronomie und spätsommerlichem Traumwetter zeigt bereits erste Wirkung: Die verlorene Energie kehrt Tag für Tag spürbar zurück, während die Muchas die wohlverdiente Ruhepause an einem der schönsten Strände des Mittelmeers genießen.