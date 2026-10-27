Kristina Worseg: 40er mit Mausi & VIP-Party

Glanz, Glamour und jede Menge strahlende Gesichter im Herzen von Wien: Promi-Zahnärztin Kristina Worseg feierte im festlichen Ambiente des Palais Wertheim ihren runden Geburtstag im großen Stil. Rund 160 geladene Gäste aus Society, Kultur, Medien und Wirtschaft folgten der Einladung.

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Unter dem passenden Motto "40 Years of Reasons to Smile" lud Kristina Worseg zu einem rauschenden Fest in die Prachträume des Palais Wertheim. Schon beim feierlichen Sektempfang nahm sich die Gastgeberin ausgiebig Zeit, jeden einzelnen Gast persönlich zu begrüßen. Was folgte, war ein perfekt inszenierter Abend voller Emotionen, der von einem Live-Saxophonisten musikalisch eröffnet wurde, ehe später ein DJ die Tanzfläche zum Kochen brachte.

Jazz Gitti feierte mit. © Monika Fellner

Neben Dominic Heinzl, Christina Lugner und Jacqueline Lugner feierten auch Austropop-Kultstar Jazz Gitti mit Partner, Hitparaden-Sängerin Natalie Holzner sowie Moderatorin Kati Bellowitsch mit Sohn ausgelassen mit.

Zaunerstollen-Torte mit Karies-Füllung und Lächeln-Award

Einen thematischen Höhepunkt bildete die Verleihung des eigens ins Leben gerufenen "Best Smile 2026 Award", bei dem die Gäste über das schönste Lächeln des Abends abstimmten. Am Ende durfte Andreea Oniga die begehrte Trophäe entgegennehmen.

Kristina Worseg feierte ihren 40er mit Promi-Freunden © Monika Fellner

Für die wohl kurioseste Überraschung des Abends sorgte das Salzkammergut: Das Traditionshaus Zauner aus Bad Ischl kreierte eine monumentale Geburtstagstorte aus hunderten echten Zaunerstollen. Passend zu ihrem Beruf war in das süße Kunstwerk ein Zahn mit einem Loch eingearbeitet, den die Zahnärztin vor versammelter Mannschaft höchstpersönlich füllen musste.

Mausi Lugner mit Tochter Jacqueline und Schwiegersohn Leo. © Monika Fellner

Worseg zeigte sich begeistert: "Und dann auch noch diese Zaunerstollen-Torte, bei der ich selbst ein Loch im Zahn füllen musste – besser hätte man mich wirklich nicht überraschen können." Gefeiert wurde das zahnmedizinische Gesamtkunstwerk schließlich bis in die frühen Morgenstunden.