Britney Spears posiert in heißen Jumpsuits

Egal ob Latex, Leoparden- oder Schlagenmuster, kein Outfit scheint der Popsängerin zu gewagt zu sein.

"Erinnert ihr euch noch an die Zeit, als ich dachte, ich sähe aus wie Bella Thorne und dann an die Zeit, als ich eine grüne Schlange war? Nun ... hier ist ein Foto-Dump von damals !!!!", schreibt Britney in dem Instagrampost. Bei ihren Fans scheint der Jumpsuit-Style gut anzukommen: "Einmal habe ich gesehen, dass Britney Jumpsuits mit Leoparden- und Schlangenmuster trug, also habe ich mir Jumpsuits mit Leoparden- und Schlangenmuster gekauft!", schreibt eine Userin.

Erst vor wenigen Wochen sorgte Britney mit Oben-Ohne-Fotos auf Social Media für Aufsehen. Für die Sängerin eine Art Befreiungsschlag, wie sie selbst erklärte. „Ich wollte mich auf eine leichtere Art und Weise sehen ...nackt ... so wie ich geboren wurde, und wenn ich mir meine Bilder ansehe, wenn ich sie schieße, ist es verrückt, mich in meiner reinsten Form zu sehen. Es beweist, dass Schmerz ... Verletzung ... Tränen ... und schwere Lasten nicht das sind, was ich bin", kommentierte sie die Bilder.