Katy Perry zeigt Geburtstags-Ausflug mit Trudeau

Katy Perry (42) hat ihren Geburtstag alles andere als gewöhnlich gefeiert. Statt einer glamourösen Party setzte die Sängerin auf Abenteuer – und hatte dabei ihren Freund Justin Trudeau (54) an ihrer Seite.

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Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie sich die Sängerin und der ehemalige kanadische Premierminister an Metallgriffen und Sprossen eine steile Felswand hinaufarbeiten. Oben angekommen, belohnten sie sich mit einem Kuss. Danach ging es über eine schmale Metallbrücke und mit dem Kajak aufs Wasser.

Auch ein Stück Geburtstagskuchen durfte nicht fehlen. Ein weiteres Detail stach allerdings ins Auge: Auf einem Foto war ein Timer zur Begrenzung der Bildschirmzeit zu sehen. Offenbar wollte Perry ihren Ehrentag möglichst ohne digitale Ablenkung verbringen.

"Ich bin auf Level 42 geklettert"

Zu den Fotos schrieb die Sängerin: "Ich bin diese Woche auf Level 42 geklettert!" Auch über ihr neues Lebensjahr machte sie sich Gedanken. Zunächst sei sie dem Gedanken an das Alter 42 eher gleichgültig gegenübergestanden. Dann habe sie erfahren, dass die Zahl 42 angeblich die Antwort auf alles sei.

"Obwohl ich es immer noch nicht verstehe, bin ich damit einverstanden, 42 zu werden, solange ich mit dir 42 werden kann", schrieb sie an ihren Partner.

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Bei ihren Fans kamen die Geburtstagsbilder gut an. Während einige den Ausflug als außergewöhnliche Art zu feiern lobten, mahnten andere angesichts der teilweise anspruchsvollen Kletterpassagen zur Vorsicht. Auch ein Tänzer ihrer "Lifetimes Tour" ließ Glückwünsche da.

Liebesglück mit Justin Trudeau

Katy Perry und Justin Trudeau sind seit Mitte 2025 ein Paar. © Variety via Getty Images

Katy Perry und Justin Trudeau sind seit Mitte 2025 ein Paar. Kennengelernt hatten sie sich während ihrer "Lifetimes Tour" – nur wenige Monate nach der Trennung von ihrem damaligen Verlobten Orlando Bloom (49).

In einem Interview mit "People" sprach Perry später über den Beginn ihrer Beziehung: "Ich habe Justin auf Tour kennengelernt, und dann hat sich etwas verändert." Besonders glücklich sei sie darüber, endlich die Liebe gefunden zu haben, nach der sie sich gewünscht hatte.

Auf einer früheren Wunschliste habe als zehnter Punkt lediglich "Wahre Liebe" gestanden. "Und ich glaube, da sind wir jetzt", erklärte die Musikerin.

Auch von Trudeau schwärmte sie bereits öffentlich. Er kenne ihre Songtexte, unterstütze sie und begegne ihr mit großer Bewunderung. "Das ist unglaublich heilsam", sagte Perry über ihren Freund, den sie als "wirklich sehr herzlich" beschrieb.

Neuanfang nach der Trennung von Orlando Bloom

Mit Schauspieler Orlando Bloom war Perry rund neun Jahre liiert. © Daniele Venturelli/ Getty Images

Mit Schauspieler Orlando Bloom war Perry rund neun Jahre liiert, die beiden waren sogar verlobt. Aus ihrer Beziehung stammt Tochter Daisy Dove (6). Nach der Trennung musste die Sängerin nach eigenen Angaben zunächst loslassen, um nach vorne blicken zu können.

Mit Trudeau scheint sie nun ein neues Kapitel aufgeschlagen zu haben. Und die Geburtstagsbilder zeigen: Das Paar genießt seine gemeinsame Zeit offenbar gerne abseits des großen Showbusiness-Trubels.