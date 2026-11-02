Andreas Babler geht langsam: Er ist auf Tour

Der abgesägte SPÖ-Chef zieht auch diese Woche durch das Land.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Andreas Bablers Tage als Vizekanzler und Parteichef sind gezählt, aber noch nicht vorbei. Er bleibt bis Jahresende Vizekanzler und Parteichef, das Regierungsamt übernimmt dann Finanzminister Markus Marterbauer. Die Parteispitze werden zumindest für eine Zeit Klubchef Philip Kucher und Frauenchefin Eva-Maria Holzleitner übernehmen.

So ist für heute etwa eine SPÖ-Townhall mit Andi Babler in der Schleppe Brauerei in Klagenfurt angesagt. Vizekanzler Andreas "Andi" Babler macht dort im Rahmen seiner "Ordnen statt Spalten"-Tour Station in der Brauerei in Klagenfurt.