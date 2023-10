Rowling: Würde für Trans-Meinung ins Gefängnis gehen

Die Britin ist für ihre von vielen als transfeindlich angesehenen Haltung bekannt und bekam deshalb auch schon Mord-Drohungen. Dieses Mal postete Rowling ein Bild aus dem Jahre 2018, auf dem der Slogan „Wiederholt es: Trans Frauen sind Frauen“ steht. Die Autorin antwortet auf die Forderung nur ein Wort „No.“

Rowling würde für ihre Überzeugung auch ins Gefängnis gehen. „Ich sitze gern zwei Jahre ein, wenn die Alternative verpflichtende Sprache und die erzwungene Verleugnung der Wirklichkeit und der Bedeutung des biologischen Geschlechts sind“, so die 58-Jährige. „Da werde ich mehr Spaß haben, als ich je auf einem roten Teppich hatte.

I'll happily do two years if the alternative is compelled speech and forced denial of the reality and importance of sex. Bring on the court case, I say. It'll be more fun than I've ever had on a red carpet.