Wegen Xavier-Naidoo-Posting: Hasswelle für DIESEN Schlager-Star

Der Schlagersänger lobte Skandal-Musiker Xavier Naidoo und brachte damit seine eigenen Fans gegen sich auf.

So hatte sich Ramon Roselly diesen Moment wohl nicht vorgestellt. Der 32-jährige Schlagersänger veröffentlichte auf Instagram ein gemeinsames Foto mit Xavier Naidoo (54) und nutzte die Gelegenheit, um sich öffentlich für dessen Unterstützung zu Beginn seiner Laufbahn zu bedanken. Roselly hatte 2020 die RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ gewonnen – in jenem Jahr saß Naidoo als Juror hinter dem Pult.

Die Reaktionen folgten prompt. Während ein Teil der Fans das Wiedersehen unkritisch hinnahm, äußerten zahlreiche andere Nutzer deutlichen Unmut. Inzwischen ist der Beitrag wieder von Rosellys Profil verschwunden.

„Für mich bist du der beste Sänger“

„Gestern gab es ein ganz besonderes Wiedersehen! Du hast mir damals bei DSDS das erste JA gegeben und damit meinen Weg geebnet“, schrieb Ramon Roselly unter das gemeinsame Foto mit Xavier Naidoo. Erst kürzlich hatte der Sänger noch von seiner langjährigen Partnerin geschwärmt. Die Unterstützung Naidoos während der Castingshow habe für ihn bis heute eine große Bedeutung, ließ Roselly wissen.





„Dass du mich damals unter anderem als Weltklasse bezeichnet hast, bedeutet mir bis heute unglaublich viel. Für mich bist du der beste Sänger – danke von ganzem Herzen für alles“, führte der DSDS-Sieger weiter aus. Entsprechend unterschiedlich fielen die Reaktionen seiner Community aus.

Hintergrund der Kontroverse ist die anhaltende Kritik an Xavier Naidoo. Bereits seit 2019 gilt der Sänger als stark umstritten. Nachdem RTL ihn als Juror bei „Deutschland sucht den Superstar“ verpflichtet hatte, kursierte im Internet ein Video, in dem Naidoo Zeilen sang, die vielfach als rassistisch und fremdenfeindlich bewertet wurden. Die Empörung war groß.

Der Sender forderte daraufhin eine klärende Stellungnahme, die jedoch ausblieb. Stattdessen tauchten weitere problematische Aufnahmen auf. Im März 2020 zog RTL schließlich Konsequenzen und trennte sich von Naidoo als Juror der Castingshow.

Geteiltes Echo in den sozialen Netzwerken

Unter dem mittlerweile gelöschten Posting sammelten sich sowohl lobende als auch kritische Stimmen. „Xaviers Lob bei DSDS war der Startschuss deiner großartigen Reise. Ein richtiges Dreamteam von Anfang an“, hieß es in einem Kommentar. Ein anderer Nutzer schrieb: „Zwei sehr sympathisch und großartige Sänger.“





Doch ebenso deutlich fiel die Ablehnung aus. Einige Fans zeigten sich enttäuscht und bewerteten Rosellys öffentliche Würdigung als problematisch. „Ganz dünnes Eis“, kommentierte ein User. „Sorry, das passt für mich überhaupt nicht. Lässt deutlich auf deine Werte und sein Menschenbild hinweisen“, schrieb ein anderer.Warum das Foto schließlich entfernt wurde, ließ Ramon Roselly offen. Ob die zahlreichen kritischen Reaktionen ausschlaggebend waren, dazu äußerte sich der Schlagersänger bislang nicht.