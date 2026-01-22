Drama um Phil Collins: „Ich brauche rund um die Uhr Betreuung!“

„Alles, was schiefgehen konnte, ist schiefgegangen.“ Phil Collins spricht im BBC-Interview über seine „schwierigen, frustrierenden letzten Jahre“.

„Ich habe eine Krankenschwester, die rund um die Uhr bei mir wohnt und darauf achtet, dass ich meine Medikamente vorschriftsmäßig einnehme. Ich hatte Probleme mit meinem Knie: Alles, was schiefgehen konnte, ist schiefgegangen.“ Interview Schock um Phil Collins. Nachdem er im Vorjahr böse Gerüchte, dass er bereits im Sterbebett liegt als absurd bezeichnete, liefert er nun im“ Eras Podcast“ von BBC-Starmoderatorin Zoe Ball ein neues Gesundheitsupdate. „Die letzten Jahre waren einfach schwierig, interessant und frustrierend. Alles, was schiefgehen konnte, ist schiefgegangen. Aber jetzt ist alles wieder gut.“

Der legendäre Genesis-Schlagzeuger, der sich wegen eine Wirbelsäulenverletzung schon seit Jahren auf Tour von Sohn Nicholas doublen lassen musste, verriet weiter, dass er sich „fünf Knieoperationen“ unterzogen habe und nun eines habe, „das funktioniert“: „Ich kann gehen, wenn auch mit Unterstützung, Sie wissen schon, Krücken oder so“.

Collins verriet außerdem, dass er kürzlich zwei Jahre Alkohol-Abstinenz gefeiert hat: „Ich glaube, ich habe zu viel getrunken. Ich war nie betrunken, obwohl ich ein paar Mal hingefallen bin. Aber es ist einfach so passiert, und dann hat es mich eingeholt, und ich habe Monate im Krankenhaus verbracht. Doch jetzt bin ich wieder völlig mobil und gesund“

Und deshalb möchte der für Welthits wie „In The Air Tonight“, „I Can’t Dance“ oder „Another Day In Paradise“ verantwortliche Rock-Superstar auch gerne wieder ins Studio gehen und „ein bisschen rumprobieren und sehen möchte, ob da noch mehr Musik drin ist … man muss einfach anfangen, um zu sehen, ob man es kann“.