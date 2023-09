Orianne Cevey kann ihre Villa nicht verkaufen, weil sie zerstört sie, so ihr Ex, der ehemalige Callboy Thomas Bates.

Orianne Cevey war einst mit Musik-Legende Phil Collins verheiratet. 2020 trugen sie einen heftigen Scheidungsstreit aus.

Trennung von Collins

Die pikanten Details: Phil Collins soll ein Jahr lang nicht geduscht haben, darum gab es dann auch keinen Sex mehr zwischen dem Paar. "Er hat ein Jahr lang seine Zähne nicht geputzt, zwischen 2019 und 2020 nicht mehr geduscht." Sie habe seinen Körpergestank nicht mehr aushalten können. Das Kapitel ist abgeschlossen.

So schlimm ist die Verwüstung

Doch Cevey befindet sich nun schon in der nächsten Scheidungsschlacht. Mit ihrem Ex Thomas Bates, einem ehemaligen Callboy, geht's zur Sache. Nun sind, wie die Dailymail berichtet auch über Cevey grausige Details bekannt geworden. Anscheinend dürfte sie es mit der Hygiene auch nicht ganz genau nehmen. So soll die fesche Villa in Ford Lauderdale (Fl), die dem Paar als Familienwohnsitz diente, schwer verkäuflich gewesen sein. Die Gründe: unfassbar grausige Zustände im inneren des Hauses.