Orianne Cevey, Exfrau von Sänger Phil Collins verließ ihn weil er so gestunken hat.

Jetzt wird der Rosenkrieg zwischen Sänger Phil Collins und seiner Ex-Frau Orianne Cevey richtig bitter.

Phil Collins: Er soll fast ein Jahr nicht geduscht haben

Wie die US-Klatschseite TMZ berichtet, sind nun neue Details durchgesickert. In einem Gerichtsantrag gibt Orianne schmutzige Details preis, die zum Ende der Ehe zwischen ihr uns Collins geführt haben sollen. Sie schildert in de Statement, dass es ein Jahr in ihrer Ehe gab, das für sie die Hölle war. Collins soll sich viele Monate lang nicht gewaschen, oder seine Zähne geputzt haben. Dazu sei er zum Eremit geworden, der keine Menschen sehen wollte, habe Antidepressiva in rauhen Mengen genommen und sie aufs ärgste beleidigt. Weil er so verwahrlost war, kam es in der Zeit auch zu keinem Geschlechtsverkehr zwischen den beiden.

Die Familie Collins in besseren Zeiten

On-Off-Beziehung: Phil und Orianne

Auch um seine Söhne, Nicolas (19) und Matthew (15), habe Collins sich nicht mehr kümmern können. Die Anwälte von Phil Collins dementierten das Statement bereits als unwahr und rufschädigend. Derzeit geht es beim Gerichtsverfahren um das Haus, in dem das Paar gemeinsam lebte. Orianne und Phil heirateten 1999, 2008 ließen sie sich von einander scheiden. 2015 dann das Liebescomeback. Wirbel gab es dann im Sommer, als Orianne überraschend heiratete und trotz Zwangsräumung ins gemeinsame Haus eindrang.