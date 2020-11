Rosenkrieg bei Phil Collins und seiner Ex. Die Anschuldigungen von Orianne Cevey sind sehr pikant.

Sänger Phil Collins und seine Ex-Frau Orianne Cevey befinden sich mittendrin in einem heftigen Scheidungsstreit. Es geht um die rund 20 Millionen teure Villa und wie der Verkaufserlös zwischen den Ex-Eheleuten aufgeteilt wird.

Phil Collins: Kein Sex weil er ein Jahr nicht geduscht hat

Wie US-Medien berichten, hat Cevey einige sehr pikante Einzelheiten aus dem Eheleben mit Phil Collins preis gegeben. Dem Gericht wurde jüngst ein Schriftstück vorgelegt, in dem einige Vorwürfe von Seiten Ceveys zu lesen sind. Darunter auch die Gründe, die zum Ehe-Aus mit dem Sänger geführt haben sollen. So soll Phil Collins nahezu ein Jahr nicht geduscht und auch seine Zähne nicht gereinigt haben. Cevey in dem Protokoll: "Er hat ein Jahr lang seine Zähne nicht geputzt, zwischen 2019 und 2020 nicht mehr geduscht." Sie habe seinen Körpergestank nicht mehr aushalten können. Darum habe es auch keinen Sex mehr zwischen den Eheleuten gegeben.

© Getty Images

Familie Collins in glücklichen Zeiten

Nicht um Söhne gekümmert

Alkohol- und Medikamentenmissbrauch soll dazu gekommen sein. Cevey: "Er fiel immer wieder hin und zog sich Kopfverletzungen zu." Dazu habe er wie ein Eremit gelebt und sich auch nicht richtig um die gemeinsamen Söhne Nicholas (19) und Matthew (15) gekümmert. Collins Anwälte widersprachen den Darstellungen aufs Heftigste. Collins und Cevey führten lange eine On/Off-Beziehung.