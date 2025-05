Weltstar Phil Collins jubelt über Heimsieg von WSG Tirol

Promi-Alarm beim 2:1-Sieg der WSG Juniors gegen Fügen.

Mathew Collins (20), Kicker in der Regionalliga Tirol und Sohn von Musiklegende Phil Collins (150 Millionen verkaufte Tonträger), traf für die Elf von Trainer Manuel Ludwiger – und hatte dabei ganz besonderen Besuch: Papa Phil war live im Stadion dabei! Der 74-Jährige zeigte sich selten wie nie am Fußballplatz. Mathew postete stolz ein Vater-Sohn-Foto nach dem Spiel – und schrieb dazu:

Zwei große Siege heute!

Mega-Emotional! Nicht nur die Fans der WSG flippten aus – auch Schwester Lily Collins, bekannt aus der Netflix-Hitserie Emily in Paris, kommentierte rührend: „Ich liebe alles daran“ – und teilte das Foto in ihrer Insta-Story.

Weltstar lebt total zurückgezogen

Auch Bruder Nic, wie Papa Phil Schlagzeuger, ließ zwei Herz-Emojis da. Phil Collins, der sich seit seinem Bühnenabschied 2022 zurückgezogen hat und am Genfer See lebt, zeigt sich kaum noch in der Öffentlichkeit. Umso größer die Überraschung – und die Begeisterung der Fans in Wattens!