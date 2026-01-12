"Chaotische Situation": Ferrari droht ein weiteres Krisen-Jahr

Der Druck bei Ferrari vor der neuen Saison ist immens. Neben dem neuen Reglement entscheidet sich auch im Jahr 2026 die Zukunft ihrer beiden Fahrer. Doch derzeit herrsche in Maranello Chaos.

Die Scuderia Ferrari würde am liebsten die Saison 2025 vergessen. In der Konstrukteurs-WM wurde man Vierter, hinter McLaren, Red Bull Racing und Mercedes. Die Partnerschaft mit Lewis Hamilton war eine Katastrophe.

Erstmals konnte der siebenmalige Weltmeister keinen Podestplatz in einem Rennen holen. Er hatte 86 Punkte Rückstand auf seinen Teamkollegen Charles Leclerc. Für beide Fahrer soll die kommende Saison ihre Zukunft in Maranello entscheiden.

"Chaotische Situation"

Doch laut dem italienischen Medium "AutoRacer Italy" droht auch das Jahr 2026 zu einem Albtraum zu werden. Ferrari sei kürzlich in eine, wie es genannt wurde, "chaotische Situation" geraten.

Das Chassis vom neuen Wagen SF-26 erhielt erst vor Kurzem die Erlaubnis, obwohl das Teil wichtig für das Auto ist. Gewöhnlich ist das Chassis das erste Teil, welches bestimmt wird, da es den Rest des Projekts beeinflusst.

"Verzögerung im Zeitplan"

"Unsere Quellen deuten auf eine Verzögerung im Zeitplan hin. Wir werden weitere Informationen erhalten. Einige Quellen sprechen von einer chaotischen Lage", so der Bericht.

Zusätzlich hat Ferrari noch keine Aufnahmen von ihrem Motor gezeigt, wie etwa Mercedes, Audi und Honda. Es wird vermutet, dass der erste Motorstart bald passieren soll. Das Auto soll am 23. Jänner 2026 präsentiert werden, drei Tage vor dem ersten Test hinter geschlossenen Türen in Barcelona.

"Das nächste Jahr wird ein entscheidendes Jahr sein"

Neben Hamilton ist die kommende Saison auch für Charles Leclerc sehr wichtig. Nach dem letzten Rennen in der vergangenen Saison antwortete der Monegasse auf die Frage, ob das Ferrari einen guten Wagen liefern kann: "Ja, und das nächste Jahr wird ein entscheidendes Jahr sein."

Er setzte fort: "Das gesamte Team ist für das nächste Jahr hochmotiviert, denn es ist eine große Veränderung und eine riesige Chance, zu zeigen, was Ferrari leisten kann. Es ist jetzt oder nie, deshalb hoffe ich sehr, dass wir diese neue Ära gut beginnen, denn das ist entscheidend für die vier Jahre danach."

Doch Leclerc betonte auch: "Ich denke, nach dem sechsten oder siebten Rennen werden wir eine gute Vorstellung davon haben, welche Teams in den folgenden vier Jahren dominieren werden."