Familie in Schock: Andenken an toten F1-Star gestohlen

Schock für die Motorsport-Welt.

Ein dreister Einbruch erschüttert die Familie von Jules Bianchi (†25). Unbekannte Täter drangen in das Haus von Philippe Bianchi, dem Vater des 2015 verstorbenen Formel-1-Piloten, ein – und stahlen neun Karts!

Erinnerungsstücke

Wie Motorsport-total.com berichtet, ist der emotionale Schaden kaum in Worte zu fassen. Unter dem Diebesgut befindet sich jenes Kart, mit dem Jules Bianchi seine große Motorsport-Karriere begann. Erinnerungsstücke von unschätzbarem Wert! Die Familie reagiert fassungslos. In einem Statement heißt es, der Einbruch sei ein Angriff auf einen „intimen Teil des Andenkens“ an Jules.

"Ihr habt das falsche Leben bestohlen"

Auch Dominique Guillien, Mechaniker und enger Freund der Familie, richtet einen eindringlichen Appell an die Täter:„Ihr habt das falsche Leben bestohlen. Kommt zur Vernunft und gebt die Karts zurück!“ Die Hoffnung bleibt, dass die gestohlenen Erinnerungsstücke wieder auftauchen – und Jules Bianchis Vermächtnis geschützt wird.