Thorup-Einstand nach Maß! Rapid bezwingt Ferencváros mit 1:0

Perfekter Einstand! Der SK Rapid bestritt am Montag sein erstes Testspiel in der Vorbereitung auf die Frühjahrssaison und schloss es mit einem 1:0-Sieg gegen Ferencvaros Budapest erfolgreich ab.

Perfekter Einstand für den neuen Rapid-Coach Johannes Hoff Thorup! Im ersten Auftritt unter seiner Regie feierten die Hütteldorfer am Montag im sonnigen La Manga (Spanien) einen 1:0-Testspiel-Sieg gegen Ferencváros Budapest. Matchwinner: Matthias Seidl! Der Kapitän traf in der 51. Minute nach einer Maßflanke von Bendegúz Bolla eiskalt vom Fünfer. Zur Pause wechselte Thorup komplett durch – und die „zweite Garde“ präsentierte sich deutlich stabiler als die Startelf.

Luft nach oben

Denn vor dem Seitenwechsel hatte der ungarische Rekordmeister klar Oberwasser. Rapid wurde tief in die eigene Hälfte gedrückt, Niklas Hedl musste gleich mehrmals retten (20.). Und in Minute 39 hatten die Grün-Weißen Glück, als Ange Ahoussou den Ball fast ins eigene Tor bugsierte – die Stange rettete.

Vor allem im Spielaufbau aus der Abwehr, den Thorup fordert, hakte es noch gewaltig. Ballverluste, Nervosität, wenig Kontrolle. Doch nach der Pause kam Rapid besser in die Partie – und schlug eiskalt zu. Ein Sieg, der Lust auf mehr macht. Der Thorup-Effekt ist da!

Aufstellungen:

Rapid-11 1. Hälfte: Hedl, Auer, Ahoussou, Cvetković ©, Demir, Gulliksen, Grgić, Schaub, Nunoo, Mbuyi, Radulović Rapid-11 2. Hälfte: Gartler, Weixelbraun, Raux-Yao (75. Muharemović), Brunnhofer, Bolla, Amane, Børkeeiet, Seidl ©, Haidara, Kara, Tilio