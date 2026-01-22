Neuer Hit: Harry Styles sorgt jetzt wieder für Kreischalarm

Am 8. Juli 2023 ließ Harry Styles das Happel Stadion beben. Seitdem war musikalische Sendepause. Jetzt legt er wieder los. Am Freitag kommt der neue Hit „Aperture“. Am 6. März folgt die CD “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”

2022 stellte Harry Styles mit seinem 3. Album “Harry’s House“ die Pop-Welt auf den Kopf: Platz 1 in 27 Ländern. Auch in Österreich. 3 Grammys. Die Top-Hits „As It Was“, Late Night Talking“ und “Maitlda” sowie eine umjubelte Tour, mit der er in Wien über 50.000 Fans im Happel Stadion ausflippen ließ. Seitdem sorgte der Pop-Schnuckel nur mehr mit Mode (Gucci Kooperation) seiner Liaison zum kanadischen Model Taylor Russell und als Marathonläufer für Schlagzeilen. Und natürlich mit der knapp nach Weihnachten veröffentlichten YouTube-Überraschung „Forever Forever“. Jetzt singt er wieder!

Am 6. März kommt die heißersehnte CD „Kiss All The Time. Disco, Occasionally“, ein heißer Kandidat für den Titel „Album des Jahres“. Schon diesen Freitag gibt’s die erste Single „Aperture“, die er bereits am Mittwoch in 11 Städten zum Pre-Listening freischaltete. U.a. in Berlin, wo dafür Hunderte Fans bei Minusgraden vor dem Plattenladen Rough Trade ausharrten. „Stundenlang in der Kälte anstehen für 5 Minuten Harry Styles“ bemerkte der Rolling Stone. „Es ist ein sehr guter Tag, um in Berlin zu leben“ schwärmt indes Fangirl Alina

Der Hype ist somit ungebrochen. Für Freitag wird ein Chart-Sturm auf iTunes erwartet. Im März dann mit dem Album wieder Platz 1 der Austria Top 40. Der Sound soll übrigens von Berlin inspiriert sein. Die Rede war von den berühmten Hansa Studios, in denen einst David Bowie sein "Heroes"-Album aufnahm. Dazu wurde Styles öfter beim Clubben gesichtet: Kürzlich postete der DJ Ben Klock ein Foto mit Styles, dessen Freundin Zoë Kravitz und weiteren Leuten vor dem In-Club Berghain.