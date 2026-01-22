Oscar-Nominierungen sorgen für Hollywood-Beben

Die Oscar-Nominierungen sind da und lassen Hollywood erzittern. Mit gleich 16 Nominierungen für "Blood & Sinners"

Das erwartete Superstar-Duell zwischen Leonardo Di Caprio und Globe-Sieger Timothée Chalamet, gleich 16 Nominierungen für „Blood & Sinners“ (neuer Rekord) aber eine feste Watschn für Hollywoods Top Ladies!Die Oscars, die am 15. März im Dolby Theatre von Los Angeles über die Bühne gehen, werden heuer spannend wie nie. Am Dienstag gaben die Schauspieler Danielle Brooks und Lewis Pullman im Samuel Goldwyn Theater die Nominierungen in den 24 Kategorien bekannt und lösten damit ein veritables Hollywood-Beben aus.

© Getty Images

© Warner Bros. Pictures

© Warner Bros. Pictures

Der Horror-Film "Blood & Sinners" wurde gleich 16 mal nominiert und übertrifft damit den Rekord von „Titanic“, „Alles über Eva“ und „La la Land“ (je 14). Mit 13 Oscar-Chancen ist der schräge Politthriller „One Battle After Another” der größte Konkurrent. Je 9 mal wurden "Frankenstein", "Marty Supreme" und das Norwegische Familiendrama „Sentimental Value“ nominiert.

© Warner Bros. Pictures

Oscars 2026 - Die wichtigsten Nominierungen:

Bester Film:

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Bester Hauptdarsteller:

Timothée Chalamet - Marty Supreme

Leonardo DiCaprio - One Battle After Another

Ethan Hawke - Blue Moon

Michael B. Jordan - Sinners

Wagner Moura - The Secret Agent

Beste Hauptdarstellerin:

Jessie Buckley - Hamnet

Rose Byrne - If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson - Song Sung Blue

Renate Reinsve - Sentimental Value

Emma Stone - Bugonia

Bester Nebendarsteller:

Benicio del Toro - One Battle After Another

Jacob Elordi - Frankenstein

Delroy Lindo - Sinners

Sean Penn - One Battle After Another

Stellan Skarsgård - Sentimental Value

Beste Nebendarstellerin:

Elle Fanning - Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimental Value

Amy Madigan - Weapons

Wunmi Mosaku - Sinners

Teyana Taylor - One Battle After Another

Beste Regie:

Chloé Zhao - Hamnet

Josh Safdie - Marty Supreme

Paul Thomas Anderson - One Battle After Another

Joachim Trier - Sentimental Value

Ryan Coogler - Sinners



Bester ausländischer Film:

Brasilien, "The Secret Agent"

Frankreich, "It Was Just an Accident"

Norwegen, "Sentimental Value"

Spanien, "Sirât"

Tunesien, "The Voice of Hind Rajab"

© Getty Images

Spannend: absolute Topstars wie Jennifer Lawrence („Die My Love”), Julia Roberts (“After The Hunt”, Amada Seyfried (“The Testament of Ann Lee”, Dwayne Johnson („The Smashing Machine“, Jeremy Allen White (“Springsteen: Deliver Me from Nowhere“)

oder George Clooney („Jay Kelly“), die bei den Golden Globes noch nominiert waren, wurden nun von den 9.905 Stimmberechtigen Mitgliedern der Academy übergangen.

© Disney

Dazu sind auch die absoluten Blockbuster „Zootopia 2“und „Avatar 3“ nur in Nebenkategorien zu finden. Dafür schafften es überraschenderweise die Formel1-Action "F1" mit Brad Pitt auf die Nominierungsliste für „Bester Film“.

© Getty Images

Österreich spielt heuer bei den Oscars fast keine Rolle. Nachdem es „Pfau – Bin ich echt?“ nicht einmal auf die Shortlist schaffte, verpasste nun auch Susanne Wuest mit dem deutschen Beitrag „In die Sonne schauen“ die Nominierung bei "Bester internationaler Film". Dafür darf Christoph Waltz gleich 9 mal mit seinen „Frankenstein“-Kollegen mitzittern.

© theronin

© Getty Images

Die 98. Academy Awards, bei denen erstmals ein Oscar für Casting verliehen wird, steigen am 15. März unter der Moderation von TV-Talk-Legende Conan O'Brien. Bereits am 14. März werden die weniger begehrten „Goldenen Himbeeren“ für die schlechteste Filme des Jahres vergeben. Da sind "Schneewittchen" und die "Krieg der Welten"-Neuverfilmung mit je 6 Nominierungen die „Favoriten“.