"Konzernfrei" trinken beim "Kraft Bier Fest"

Das Vienna Kraft Bier Fest ist schon schöne Tradition und lädt am 20. und 21. Februar 2026 in den Wiener Foodmarket Gleis//Garten in der Edelsinnstraße 2 in Meidling.

Das Vienna Kraft Bier Fest steht heuer wieder für: 15 Brauereien, über 70 Bierstile, an zwei Tagen – Auch dieses Jahr steht Wiens größtes Bierfestival wieder unter dem Motto "konzernfrei“, was nichts anderes bedeutet, als dass handwerklich gebraute Biere von unabhängigen regionalen Privatbrauereien sowie internationalen Spitzenbrauereien aus Großbritannien und Schottland im Mittelpunkt stehen. Die Besucher treffen auf eine vielfältige Auswahl unabhängiger Klein- und Privatbrauereien aus Österreich und dem Ausland. Insgesamt werden 15 regionale und internationale Brauereien vertreten sein, um gemeinsam die Kreativität und Vielfalt handwerklich gebrauter Biere zu feiern. Craft-Bier-Fans haben die Möglichkeit, die Braumeister persönlich kennenzulernen, sich auszutauschen und Hintergründe zu Rezepturen und Brauprozessen zu erfahren.

Verkostung und vielfältige Food Möglichkeiten

Neben der Verkostung von bis zu 70 verschiedenen Biersorten sorgt der Gleis//Garten auch kulinarisch für Abwechslung: Neun Gastronomen im Foodmarket servieren passende Snacks und Food Pairings – von italienischer Küche über mexikanische Flavours bis hin zu asiatischen Spezialitäten ist für jeden Geschmack etwas dabei. Neben zahlreichen Gastbrauereien ist auch die hauseigene Brauerei Vienna Kraft mit ihren vielfach ausgezeichneten Craft-Bierkreationen vertreten. Die Gründer Anton Borkmann und Felix Bollen begannen bereits im Alter von 21 Jahren mit dem Brauen und eröffneten ihre erste eigene Brauerei in London, später folgten drei weitere Standorte. Mit dem Erfolg des Konzepts brachten sie ihre Vision mit dem Gleis//Garten sowie Vienna Kraft, nach Wien. Heute verbinden sie traditionelles Brauhandwerk, Londoner Craft-Bier-Trends und Wiener Bierkultur und sind aus der Wiener Craft-Bier Szene nicht mehr wegzudenken.

Das Vienna Kraft Bier Fest findet am Freitag, 20. Februar 2026, von 17 bis 22 Uhr und Samstag, 12. Februar 2026, ab 11 Uhr bis 23 Uhr statt. Der Eintritt erfolgt über ein Ticketsystem, gleichzeitig sind aber auch spontane Gäste willkommen: Einzelne Kostproben können direkt vor Ort erworben werden – ganz ohne Voranmeldung. Die Single-Session-Tickets kosten 35 € und beinhalten ein 20cl Glas für unlimitierte Kostproben an allen Ständen.