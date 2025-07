Beinahe-Crash in USA: Boeing war im freien Fall

Bei einem plötzlich eingeleiteten Sinkflug einer Passagiermaschine der US-Fluggesellschaft Southwest Airlines in Kalifornien sind zwei Flugbegleiter verletzt worden.

Die Besatzung habe mit der Kursänderung am Freitag (Ortszeit) auf eine Warnung reagiert, wonach sich ein anderes Flugzeug in der Nähe befunden habe, teilte die US-Luftfahrtbehörde FAA mit. Der Vorfall werde untersucht.

Laut Flightradar24 sank die Boeing 737 nach einem planmäßigen Steigflug vorübergehend um rund 150 Meter, bevor sie wieder an Höhe gewann. Nach Angaben des Senders CNN befand sich ein Kampfflugzeug in der Nähe, weshalb der Alarm ausgelöst worden sein könnte. Ein Sprecher des Flughafens Hollywood Burbank erklärte laut der "New York Times", es gebe keine Hinweise auf einen Beinahe-Zusammenstoß im Luftraum über dem Flughafen.

Wie die Fluggesellschaft mitteilte, setzte die Maschine ihren Flug vom Flughafen Hollywood Burbank im südlichen Kalifornien nach Las Vegas im Bundesstaat Nevada fort. Dort sei sie ohne Zwischenfälle gelandet. Der Fluggesellschaft war nach eigenem Bekunden nichts über verletzte Passagiere bekannt - zwei Flugbegleiter würden aber wegen Verletzungen behandelt.