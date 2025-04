Osterhase mit prominenten Helfern bei "Schokomichi"

Wiens süßester Handwerksbetrieb durfte sich über prominente Helfer für den Osterhasen freuen

Am Palmwochenende wurde in der "Schokomichi"-Fabrik nicht nur Schokolade gegossen, verziert und verkauft, sondern auch ein starkes Zeichen für den Erhalt traditioneller Handwerkskunst gesetzt. Schauspielerin und Autorin Konstanze Breitebner übernahm bereits im Vorfeld eine besondere Rolle: Sie besorgte handgefertigte Osterware und übergab diese an bedürftige Familien der Volkshilfe. Ihr Appell: „In Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, traditionsreiche Geschäfte, Handarbeit und den lokalen Handel zu unterstützen – damit solche Herzensorte weiterbestehen können.“

Corinna Kamper mit Danilo Campisi © Katharina Schiffl ×

Albert Fortell, Michael Reimer und Barbara Wussow © Katharina Schiffl ×

Auf seinen Hilferuf hin packten nun Freunde des beliebten Unternehmers tatkräftig mit an und unterstützten einen Tag lang in der Produktion – damit die Regale rechtzeitig zum wichtigen Ostergeschäft prall gefüllt sind. Zur Schokospachtel griffen unter anderem Barbara Wussow, Jakob Seeböck, Albert und Nikolaus Fortell, Andrea Händler, Corinna Kamper, Dorretta Carter, Susanna Hirschler, Danilo Campisi, Andy Lee Lang, Gary Lux, Wolfgang Reichl und Andreas Lichtenegger.

Jakob Seeböck und Dorretta Carter © Katharina Schiffl ×

Gemeinsam zauberten sie himmlische Osterspezialitäten, darunter:

• Goldene Nougat-Eier in echter Eierschale

• Handgegossene Schoko-Hasen mit Nougatfüllung – wahlweise mit edlem Blattgold verziert

• „Spiegeleier“ aus weißer und dunkler Schokolade mit Haselnussnougat

• Windbäckerei-Nester mit liebevoll handgespritzten Zucker-Küken

Wolfgang Reichl und Andy Lee lang © Katharina Schiffl ×

„Es ist einfach überwältigend, so viel Unterstützung und Herzenswärme zu spüren. Wenn Menschen, die sonst auf Bühnen oder Bildschirmen stehen, plötzlich mit Schokospachtel und Schürzen in meiner kleinen Manufaktur stehen, dann weiß ich: Unsere Arbeit berührt. Und genau darum geht’s – um echte Handarbeit, um Tradition, um das, was bleibt. Dafür kämpfe ich. Und diese Osteraktion gibt mir neue Kraft, weiterzumachen und hoffe sehr, dass ab Dienstag viele Kunden zu mir finden.“ so Reimer.