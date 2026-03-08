Alles zu oe24VIP
© Instagram/sebastian kurz

Snowboard-Video

Im Schnee statt in Abu Dhabi: Ex-Kanzler lässig auf der Piste

08.03.26, 13:21
Teilen

Seit seinem Abgang aus der Politik jettet Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) eigentlich als Business-Man durch die Welt. Jetzt nimmt er sich einen Auszeit auf der Piste. 

Abu Dhabi, Israel oder eine wichtige Wirtschaftskonferenz irgendwo anders auf der Welt.

Sebastian Kurz Israel
© Dream Group

Unternehmen "Dream"  

Sebastian Kurz ist da, wo die Mächtigen und Wirtschaftsbosse auch sind. Mit seinem Unternehmen "Dream" gehört Kurz zu den Business-Aufsteigern der letzten Jahre. Er ist so erfolgreich, dass seine Cybersecurity-Firma mittlerweile über 1 Milliarde wert ist.

Zeit zum Durchschnaufen 

Doch auch das Jetset-Leben macht einmal Pause. Und diese Pause, die Zeit zum Durchschnaufen, verbringt Kurz in den Bergen.

Lässig auf dem Snowboard brettert er bei Kaiserwetter die Piste hinunter. Kurz schreibt dazu auf Instagram: "Die letzten Wintertage genießen, bevor der Frühling Einzug hält."

