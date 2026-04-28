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Sorge um Zverev: Fitness-Frage vor Achtelfinale in Madrid
© Getty

Alarm

Sorge um Zverev: Fitness-Frage vor Achtelfinale in Madrid

28.04.26, 11:43
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71. Masters-Siege auf Sand – nur Legenden besser 

Alexander Zverev steht beim ATP-1000-Turnier in Madrid im Achtelfinale (im Sport24-Liveticker ab 21 Uhr) – doch nach dem 6:3, 7:6 gegen Terence Atmane geht der Blick weniger auf die Leistung als auf seinen Körper. Der Deutsche klagte nach dem Match über Probleme und ließ offen, ob er voll fit ins nächste Spiel gehen kann.

„Bis 6:3, 5:2 habe ich ein sehr gutes Match gespielt“, sagte Zverev, ehe ihn Beschwerden aus dem Rhythmus brachten. Worum es sich genau handelt, wollte er nicht sagen. „Mal schauen, was es ist. Ich hoffe, dass ich spielen kann.“

Statistik zeigt Zverevs Klasse

Unabhängig davon unterstreicht eine Zahl seine Konstanz: Der Sieg war bereits sein 71. Erfolg bei Masters-Turnieren auf Sand. Mehr haben seit 1990 nur absolute Größen wie Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer und David Ferrer erreicht.

Achtelfinale mit Fragezeichen

Im Achtelfinale wartet nun Jakub Mensik. Sportlich ist Zverev favorisiert, doch seine körperliche Verfassung wird entscheidend sein. Gerade in Madrid mit schnellen Bedingungen kann ein kleines Defizit schnell zum Problem werden.

Bayern-Spiel läuft parallel

Abseits des Courts sorgt auch der Spielplan für eine besondere Konstellation: Parallel läuft das Champions-League-Halbfinale zwischen FC Bayern München und Paris Saint-Germain (im Sport24-Liveticker ab 21 Uhr). Zverev, bekennender Bayern-Fan, hatte zuletzt in München sogar im Klubtrikot gespielt.

In Madrid dürfte er das Spiel allerdings verpassen – sein Einsatz ist für den späten Abend angesetzt. Voraussetzung bleibt aber: dass er überhaupt antreten kann.

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