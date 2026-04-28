Olympia-Star Benjamin Karl (40) reagiert auf Shitstorm

Doppel-Olympiasieger Benjamin Karl (40) sorgt mit privaten Einblicken für ein heftiges Netz-Beben. Im Podcast „Mindgames“ packte er über seine Ehe-Krise aus – und schockiert mit einer beinharten Ansage an seine Ehefrau Nina.

Seit Tagen tobt in den sozialen Netzwerken eine heftige Diskussion um unseren Gold-Helden. Darum geht es: Nach rund 20 Jahren an seiner Seite forderte Ehefrau Nina plötzlich mehr Freiraum und „Lebensfreude für sich“ ein. Doch statt Verständnis gab es vom Doppel-Olympiasieger (Peking 2022 & Mailand-Cortina 2026) eine eiskalte Abfuhr! Im Instagram-Podcast „Mindgames“ schildert Karl die dramatische Szene: „Ich habe gesagt, das geht nicht. Finanziell bin ich der Verantwortliche für diese vier Mäuler. Wenn ich Termine habe, dann muss das Priorität haben.“

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"Sie wollte früh heiraten"

Die Fronten sind verhärtet. Der Sport-Star stellt klar, dass seine Karriere für ihn über allem steht: „Das ist mein Leben, das macht mich glücklich.“ Der Streit eskalierte laut Karl so massiv, dass in einer nächtlichen Diskussion sogar das Wort Trennung fiel! Besonders brisant: Karl sieht die Schuld für die aktuelle Situation offenbar nicht bei sich. Er verweist darauf, dass Nina sich den Luxus-Lifestyle genau so ausgesucht habe: „Sie wollte früh heiraten, sie wollte zwei Kinder haben, sie wollte das Haus haben, sie wollte ein Pool haben. Sie wollte dieses Leben, das wir jetzt haben, genau so haben.“ Am nächsten Morgen sei das Thema laut dem Snowboard-Ass dann plötzlich wieder „vom Tisch“ gewesen.

User gehen auf Karl los

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Doch im Netz fängt der Ärger jetzt erst richtig an! Die Reaktionen der Fans ließen nicht lange auf sich warten – und sie sind vernichtend! Viele User werfen dem Ausnahme-Athleten vor, die jahrelange Unterstützung seiner Frau mit Füßen zu treten. Und wie reagiert Karl? Via Instagram meldet sich er sich in den letzten Stunden mehrmals und gibt einen Einblick, wie die Familie den Alltag bestreitet. Immer wieder spricht er auch offen seine Frau Nina an: "Noch etwas wurde missverstanden: Die Nina darf/kann jederzeit auf Mädelstrip fahren. Es ist ihre Entscheidung. Es gehört nur gut geplant, dann ist es überhaupt kein Problem. Alles Liebe." In seinem letzten Posting meldet sich Karl am Dienstag-Früh so: "Auf diesem Kanal bis auf weiteres kein Anschluss".