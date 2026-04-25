So tickt der neue Mr. Apple

Wachablöse an der Spitze des 2-wertvollsten Unternehmens der Welt ++ So geht es bei Apple weiter.

Cupertino. Apple, das ist ein legendäres Unternehmen im Silicon Valley, rund 3,4 Billionen Euro an der Börse wert, nur noch Chip-Profi Nvidia ist mit 4,2 Billionen Euro wertvoller.

Die Wachablöse an der Spitze ist für 1. September jetzt fixiert. Tim Cook (65) macht den Sessel frei, Hardware-Genie John Ternus (50) übernimmt. Es ist das Ende einer Ära und der Start einer Technik-Revolution. oe24 analysiert: Was bringt der neue Besen in Cupertino?

Die Ära der Ingenieure kehrt zurück

Hardware-Genie. Während Tim Cook der Mann der Zahlen und Lieferketten war (er machte Apple 4 Billionen Dollar schwer), ist John Ternus ein „Tech-Genie“ durch und durch. Der studierte Maschinenbauer ist seit 2001 im Konzern und hat an fast allem mitgebaut, was wir heute in der Tasche haben: iPhone, iPad, Mac.Apple wird wieder „bastelfreudiger“. Es geht nicht mehr nur um das Verwalten von Rekordgewinnen, sondern um echte Hardware-Innovationen. Schon im September soll Ternus eine erste Knaller-Innovation zeigen.

September-Knall: Das Falt-iPhone kommt

Insider sind sich sicher: Ternus will seinen Einstand mit einem Paukenschlag feiern. Pünktlich zur offiziellen Amtsübernahme am 1. September verdichten sich die Hinweise auf das erste auffaltbare iPhone.

Samsung und Google haben vorgelegt – Ternus muss jetzt beweisen, dass Apple das „Foldable“ perfektioniert hat. Es wäre das wichtigste Produkt-Release seit der Apple Watch.

KI-Baustelle: Siri muss klüger werden

Die größte Baustelle für den neuen Boss ist die künstliche Intelligenz. Apple hat den KI-Hype bisher fast verschlafen.

Der Plan lautet wie folgt: Ternus will die tiefe Integration von KI in die Hardware schaffen. Er sieht Technologie als Mittel zum Zweck für „fantastische Produkte“. Wir erwarten eine völlig neue, KI-gesteuerte Version von Siri, die endlich mit ChatGPT mithalten kann.

Power-Duo. Tim Cook geht nicht ganz. Er wechselt an die Spitze des Verwaltungsrats und behält eine entscheidende Rolle für die Zukunft in den USA. Cook kümmert sich um den Draht zu Politik.

Der „Trump-Flüsterer“: Cook bleibt der Chef-Diplomat. Er pflegt die Kontakte ins Weiße Haus (Donald Trump nannte ihn bereits einen „incredible guy“).

Klare Rollenteilung: Ternus baut die revolutionären Geräte, Cook hält ihm politisch den Rücken frei und sorgt für die finanzielle Stabilität.

»MacBook Neo«: Luxus zum Kampfpreis?

Ternus hat bereits bei der Vorstellung des MacBook Neo gezeigt, wohin die Reise geht: „Magie des Mac zu einem attraktiven Preis“. Apple will neue Käuferschichten erschließen. Unter Ternus wird Apple versuchen, das Premium-Image zu behalten, aber durch aggressivere Preise in den Massenmarkt zu drängen, um Samsung vom Thron zu stoßen.

Die Fußstapfen, die Tim Cook hinterlässt, sind gigantisch, doch Ternus bringt eine entscheidende neue Dynamik. Er muss Apple nun wieder emotionalisieren und die Fans weltweit begeistern. Viele erwarten, dass unter seiner Führung die Grenze zwischen Hardware und Software durch künstliche Intelligenz vollends verschmilzt.

Das Ziel ist klar: Ein Apple-Ökosystem, das so intuitiv ist, dass es die Wünsche der Nutzer erkennt, bevor sie ausgesprochen werden. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Wearables, also tragbaren Geräten (Kopfhörern, Brillen, Uhren).