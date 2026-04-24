Konto-Umstellung bei Erste Bank: 200.000 Kunden betroffen

In Österreich steht eine große Banken-Umstellung an. Rund um Pfingsten müssen viele Kunden mit Einschränkungen im Alltag rechnen.

Am Pfingstwochenende, von Freitag, 23. Mai, bis Sonntag, 25. Mai, kommt es in Österreich zu Einschränkungen für Kundinnen und Kunden der „Salzburger Sparkasse“. Grund ist die technische Zusammenführung mit der „Erste Bank Österreich“, nachdem die rechtliche Fusion bereits erfolgt ist.

Technische Umstellung läuft

Im Zuge der Zusammenlegung werden die IT-Systeme beider Banken vereint. Genau dieser Prozess kann laut Bank dazu führen, dass Online-Banking, Kartenzahlungen oder Bargeldabhebungen nur eingeschränkt funktionieren.

Einschränkungen im Alltag

Selbst grundlegende Funktionen könnten in diesem Zeitraum vorübergehend nicht vollständig verfügbar sein. Für viele bedeutet das, dass spontane Abhebungen oder Überweisungen erschwert sein können.

Neue Daten für Kunden

Alle betroffenen Kunden erhalten automatisch neue Kontodaten. Auch neue Bankkarten werden verschickt und sollen im Juni ankommen. Die bisherigen Karten bleiben noch bis Ende August 2026 gültig.

Vorbereitung empfohlen

Daueraufträge, Lastschriften und Überweisungen sollen weiterhin funktionieren, auch wenn noch die alte IBAN verwendet wird. Dennoch sollten neue Kontodaten bei wichtigen Stellen aktiv hinterlegt werden. Die Bank empfiehlt außerdem, rechtzeitig Bargeld abzuheben und Zahlungen vorab zu erledigen.