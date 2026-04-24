Amazon: Neuer Termin für Prime Day

Der Prime Day könnte heuer früher stattfinden als gewohnt. Das würde den gesamten Schnäppchen-Kalender deutlich verändern.
Ein vorgezogener Prime Day könnte den gewohnten Ablauf bei Rabattaktionen verschieben. Laut Berichten plant Amazon, das Event nicht wie üblich im Juli, sondern bereits im Juni abzuhalten.
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Gründe für Verschiebung
Ein zentraler Faktor ist das Back-to-School-Geschäft. Frühere Rabatte auf Technik und Schulbedarf könnten dazu führen, dass Familien bereits im Juni zugreifen, bevor andere Ausgaben anstehen. Auch wirtschaftliche Überlegungen spielen eine Rolle. Ein Prime Day im Juni würde die Umsätze ins zweite Quartal verschieben und damit die Bilanz zur Jahresmitte beeinflussen.
Auswirkungen auf Kunden
Für Käufer könnte sich dadurch das Timing ändern. Angebote könnten bereits im Mai starten, weshalb ein früher Blick auf Preise sinnvoll sein kann.
Vorteil im Wettbewerb
Für Händler bedeutet die mögliche Verschiebung Anpassungsdruck. Kunden könnten hingegen von einem früheren Start der Rabattaktionen profitieren. Offiziell bestätigt ist die Änderung bisher nicht.