Klare Entscheidung in Döbling - Resch bleibt an der ÖVP-Spitze

Daniel Resch wurde mit 98,44 Prozent der Stimmen erneut zum Bezirksparteiobmann der ÖVP Döbling gewählt und festigt damit seine Führungsposition in der Bezirkspartei für die kommenden Jahre.

Daniel Resch bleibt der starke Mann der Volkspartei in Döbling. Bei der jüngsten Bezirksparteikonferenz wurde der amtierende Bezirksvorsteher mit 98,44 Prozent in seiner Funktion als Obmann bestätigt und geht damit gestärkt in die kommenden Jahre.

Rückhalt aus der Landespartei

Markus Figl, Landesparteiobmann und Bezirksvorsteher der Inneren Stadt, sparte nicht mit Anerkennung für seinen Kollegen. "Daniel Resch hat in den vergangenen Jahren eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er mit großem Engagement und vollem Einsatz für die Menschen im 19. Bezirk arbeitet", so FIgl. Für den Wiener Parteichef ist diese Wiederwahl ein deutliches Zeichen des Vertrauens und eine Bestätigung für die bisherige Arbeit.

Figl zeigte sich überzeugt davon, dass die Volkspartei Döbling mit Resch an der Spitze auch in Zukunft bestens aufgestellt sei, da er für Bürgernähe sowie Verlässlichkeit stehe und eine Politik verfolge, die sich konsequent an den Anliegen der Menschen im Bezirk orientiere. "Ich freue mich auf die Fortsetzung der guten und konstruktiven Zusammenarbeit mit Daniel Resch und seinem Team", hielt Figl fest.

Döblinger Weg wird fortgesetzt

Der wiedergewählte Bezirksparteiobmann Daniel Resch zeigte sich sichtlich erfreut über das klare Votum seiner Parteifreunde. "Ich danke unseren Mitgliedern für das erneute und starke Vertrauen in mein Team und mich persönlich“, sagte Resch. Er sieht in dem Ergebnis eine Bestätigung für den bisherigen Kurs, den er als den Döblinger Weg bezeichnet. 2Der Döblinger Weg hat sich bewährt, denn wir konnten in den letzten Jahren, insbesondere bei den Bezirksvertretungswahlen, klare Erfolge erzielen“, erklärte der Bezirkschef stolz.

Für die Zukunft versprach Resch, dass man sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen werde. "Für uns als Volkspartei Döbling bleibt entscheidend, dass wir für alle Döblingerinnen und Döblinger unabhängig vom Parteibuch arbeiten und konsequent nah an den Anliegen der Menschen in unserem Bezirk bleiben“, stellte Resch abschließend klar. Damit unterstrich er seinen Anspruch, auch weiterhin als bürgernaher Kümmerer im Nobelbezirk zu fungieren und das klare Wertefundament seiner Fraktion als Kompass für die kommenden Aufgaben zu nutzen.