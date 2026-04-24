Oh wie süß! 250 Igel-Babys sind wieder frei!

Die nun ausgewilderten Tiere wurden zuvor im Tierschutzhaus Vösendorf versorgt. Viele von ihnen waren geschwächt, verletzt oder hatten den Winter nicht allein überstanden. Nach intensiver Pflege und medizinischer Betreuung konnten sie nun wieder in geeignete Lebensräume zurückgebracht werden.

Vösendorf. 250 kleine Stachelkugeln dürfen endlich wieder in die Natur! Engagierte Freiwillige des "Team Tierschutz" haben die putzigen Wildtiere liebevoll aufgepäppelt – jetzt sind die kleinen Helden wieder draußen!

© Tierschutz Austria

Viele der niedlichen Igel waren geschwächt oder verletzt ins Tierschutzhaus Vösendorf gekommen. Nach intensiver Pflege und medizinischer Betreuung können sie nun wieder durch Gärten und Wiesen stöbern.

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Tierschutz-Austria-Sprecher Martin Aschauer ist gerührt: "Unsere Freiwilligen leisten Unglaubliches!" Und er hat einen wichtigen Appell: Mähroboter bitte nur tagsüber und unter Aufsicht betreiben – für die nachtaktiven Kuscheltiere können sie tödlich sein! Übrigens: Der Igel steht seit 2024 auf der Roten Liste als "potenziell gefährdet". Wer die Stachelfreunde schützen will, kann selbst beim "Team Tierschutz" mitmachen!