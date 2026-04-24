Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere Dating Trends 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Oh wie süß! 250 Igel-Babys sind wieder frei!
© Tierschutz Austria

Herzig-Alarm

Oh wie süß! 250 Igel-Babys sind wieder frei!

24.04.26, 11:16
Teilen

Die nun ausgewilderten Tiere wurden zuvor im Tierschutzhaus Vösendorf versorgt. Viele von ihnen waren geschwächt, verletzt oder hatten den Winter nicht allein überstanden. Nach intensiver Pflege und medizinischer Betreuung konnten sie nun wieder in geeignete Lebensräume zurückgebracht werden. 

Vösendorf. 250 kleine Stachelkugeln dürfen endlich wieder in die Natur! Engagierte Freiwillige des "Team Tierschutz" haben die putzigen Wildtiere liebevoll aufgepäppelt – jetzt sind die kleinen Helden wieder draußen!

Oh wie süß! 250 Igel-Babys sind wieder frei!
© Tierschutz Austria

Viele der niedlichen Igel waren geschwächt oder verletzt ins Tierschutzhaus Vösendorf gekommen. Nach intensiver Pflege und medizinischer Betreuung können sie nun wieder durch Gärten und Wiesen stöbern.

Oh wie süß! 250 Igel-Babys sind wieder frei!
© Tierschutz Austria

Tierschutz-Austria-Sprecher Martin Aschauer ist gerührt: "Unsere Freiwilligen leisten Unglaubliches!" Und er hat einen wichtigen Appell: Mähroboter bitte nur tagsüber und unter Aufsicht betreiben – für die nachtaktiven Kuscheltiere können sie tödlich sein! Übrigens: Der Igel steht seit 2024 auf der Roten Liste als "potenziell gefährdet". Wer die Stachelfreunde schützen will, kann selbst beim "Team Tierschutz" mitmachen!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen