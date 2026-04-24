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100 Jahre Strandbad Baden – der Sommer beginnt am 30. April
© 2025psb/c.kollerics

Baden

100 Jahre Strandbad Baden – der Sommer beginnt am 30. April

24.04.26, 10:42
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Eines der schönsten Bäder Österreichs öffnet am 30. April. Es erfreut seit 100 Jahren. Vor den Toren von Wien (im besten Fall in 12 Minuten von Meidling bis Baden).

Vor den Toren von Wien (im besten Fall in 12 Minuten von Meidling bis Baden) liegt eines der schönsten Bäder Österreichs. Es hat einen Sprungturm, es gibt Sand - insgesamt: klare Linien. Kurzum: Viel Geschichte. Viel Badespaß. Zur Eröffnung am 30. April gibt es übrigens Beats, Bubbles, Bewegung.  

Ein paar Stunden raus aus der Stadt, rein nach Baden

Dann heißt es: Reinkommen, umsehen, bleiben, mitmachen. Baden lädt ein, in den Jubiläums-Sommer zu starten. 

100 Jahre Strandbad: Dieser Sommer wird ein Fest! 

Mit der brandneuen Wasserrutsche geht eine neue Attraktion an den Start, die für Action und zusätzlichen Badespaß sorgt. Gleichzeitig bringen eigens gestaltete Daybeds einen Hauch von exklusivem Lido-Feeling nach Baden. Doch das ist erst der Anfang: Den ganzen Sommer über verwandelt sich das Strandbad immer wieder in eine Bühne für besondere Erlebnisse. Mit Klassik und Kabarett am Sand verbindet sich Sommerfeeling mit Kulturgenuss, aber auch Fans von mitreißenden Partys und Überraschungen werden diesen Jubiläumssommer lieben.

Jubiläums-Geburtstagsfest

Am 24. Juli – genau 100 Jahre nach der Eröffnung – wird zum Jubiläums-Geburtstagsfest geladen. Details dazu folgen noch, aber dieser Termin sollte unbedingt vorgemerkt werden! Einen Hauch Lido zum Mitnehmen gibt es mit einer neuen, hochwertigen Merchandise-Kollektion und einem Jubiläums-Logo, das dem runden Geburtstag seinen eigenen Look verleiht. Wer tiefer eintauchen möchte, kann im Rollettmuseum auf Entdeckungsreise gehen: Eine Sonderschau mit historischen Fotografien und Filmaufnahmen eröffnet spannende Einblicke in 100 Jahre Strandbad.

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