Die Stadt Wien erweitert das Angebot an Grün-Pfeilen für Radfahrer: Im Laufe Mai 2026 werden in der mittlerweilen achten Tranche weitere 90 neue Grünpfeile an 67 Kreuzungen in ganz Wien hinzugefügt.

Dadurch steigt die Gesamtzahl auf 820 Grünpfeile – das ist Spitzenreiterposition in Österreich. Die Zusatztafeln ermöglichen es Radlern, nach kurzem Stopp mittlerweile an insgesamt 526 Kreuzungen bei Rot rechts abzubiegen oder geradeaus zu fahren. Gleichzeitig baut die Stadt das Radwegenetz konsequent weiter aus.

Mehr als 100 km neue Radwege im vergangenen Jahr

In den vergangenen fünf Jahren seien im Rahmen der größten Radwegeoffensive Wiens mehr als 100 km neue Radwege gebaut worden sein. Auch heuer stünden wieder wichtige Projekte am Programm, darunter der kürzlich gestartete 2. Abschnitt des Zwei-Richtungs-Radwegs auf der äußeren Mariahilfer Straße oder der 1. Abschnitt des Leuchtturmprojekts am Ring, wo man etappenweise Rad- und Fußverkehr entflechten wolle. "Neben neuen Radwegen sind natürlich auch weitere Maßnahmen zur Attraktivierung des Radverkehrs wichtig. Wien ist seit Anbeginn Vorreiterin bei den Grünpfeilen für Radler, mit 820 Grünpfeilen sind wir hier österreichweit unangefochten an der Spitze. Eine kleine Maßnahme, die Radler ein flotteres Fortkommen ermöglicht“, so Mobilitätsstadträtin Ulli Sima (SPÖ). "Die vielen unterschiedlichen Maßnahmen wirken. Und mit den bereits verordneten Grünpfeilen haben wir durchgängig positive Erfahrungen“, sagt Martin Blum, Radverkehrsbeauftragter Wiens. "Wichtig ist, dass sich Radfahrende nach dem kurzen Stopp vor dem Weiterfahren vergewissern, dass alle sicher sind und niemand gefährdet wird. Insbesondere auf Fußgänger muss Rücksicht genommen werden“, betont Blum.

Blum und Sima: 820 Grünpfeile soll Wien künftig haben. © GGr. Stadtplanung, Mobilität und Wiener Stadtwerke

Die vorgeschlagenen Örtlichkeiten

Die von Magistrat sowie Bevölkerung und Bezirken vorgeschlagenen Örtlichkeiten wurden im Vorfeld von der MA 46 – Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten – eingehend geprüft. Spitzenreiter dieses Mal sind die Landstraße mit 11, die Donaustadt mit 10 und der Alsergrund mit 9 neuen Grünpfeilen. Auch im 2., 4., 5., 9., 10., 12., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. und 23. Bezirk werden weitere Grünpfeile montiert. Insgesamt gibt es in Wien somit 820 Zusatzschilder, davon gelten 662 dem Rechtsabbiegen und 158 dem Geradeausfahren. Am meisten davon hängen in der Donaustadt.

Mehr Platz fürs Radfahren und Zufußgehen am Ring

Wien soll in den letzten Jahren viel in das Radwegenetz und den Ausbau wichtiger Rad-Achsen und Lückenschlüsse investiert haben. Ein Highlight des heurigen Ausbauprogramms ist ein Projekt, das schon lange am Wunschzettel vieler Radler stehen soll: Die Stadt Wien soll den Rad- und Fußverkehr auf Wiens Prachtboulevard etappenweise entflechten und neu gestalten. Im Fokus stehen dabei die Nebenfahrbahnen und seitlichen Alleen, die künftig mehr Platz zum Flanieren und Radeln bieten sollen. Die schattigen Alleen sollen hier künftig ganz den Fußgängern gehören – die Nebenfahrbahn soll zur Rad-Allee mit Großteils baulich getrennten 4,50 m breiten Radwegen oder Fahrradstraßen werden. Los geht es ab Herbst am Schottenring.